Что известно о новом скандальном «подрядчике» АРМА

Компания «Бизнес-центр «Навигатор», которую выбрало Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), используется для осуществления рейдерского захвата имущества киевских бизнесменов. Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из расследования сайта «Вести».



Глава АРМА Антон Янчук является прямой креатурой министра юстиции Павла Петренко, которому было доверено курировать управление активами, арестованных прокуратурой.



Сообщается, что АРМА выбрало в качестве управителя арестованными активами в начале января 2018 года. По данным системы Прозорро, в конкурсах на управление арестованными активами компания «БЦ «Навигатор» участвовала в одиночку.



Собственником «Навигатора» является Людмила Русалина – основательница холдинга «Петрус» (водка «Златогор», «Горілочка», «Статус» и кондитерка «Домашнє свято», «Світ ласощів», «Руслада»). Показательно, что председатель тендерного комитета и одновременно начальник юридического управления АРМА Андрей Потемкин — родственник личного адвоката Людмилы Русалиной Владимира Потемкина.



Ранее «Навигатор» уже засветился в скандалах. Следователи фискальной службы в Киевской области подозревают, что компания пользовалась услугами транзитной конвертационной группы — незаконно сформировала от нее налоговый кредит. Она фигурирует в расследовании Генеральной прокуратуры по уклонению от уплаты налогов на сумму более 20 млн грн.





На фото — Андрей Гриценко и Владислав Зайцев (компания-управитель «БЦ Навигатор»). Скрин-шот из видео, опубликованного на сайте «Вести»



Официально директором «Навигатора» является Артем Мартыненко. Его подчиненные Андрей Гриценко и Владислав Зайцев специализируются на том, что ходят по домам и выселяют оттуда жильцов, прикрываюсь доверенностью на осуществление любой деятельности.



Если проанализировать профили в соцсетях Гриценко и Зайцева, можно найти много интересного. Например, они публикуют видео с голыми женщинами, проводят странные эксперименты (например, поджигают себе язык) и сочиняют нецензурные стихи.



