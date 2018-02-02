Суд приговорил Никиту Белых к 8 годам колонии строгого режима

Пресненский суд Москвы в четверг признал виновным в получении взяток бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых и приговорил его к 8 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.



"Суд постановил признать Белых виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") и назначить ему 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штраф в размере 48 млн 21 тыс. рублей", - огласила приговор Татьяна Васюченко.



"Срок исчислять с 1 февраля 2018 года, зачесть срок, проведенный под стражей", - добавила она.



При этом сообщается, что суд оправдал экс-губернатора по одному из эпизодов получения взятки. Из обвинения был исключен квалифицирующий признак "вымогательство взятки".



По словам судьи Татьяны Васюченко, судом не установлено действий со стороны Белых, которые могли бы причинить вред предприятиям области. Все сомнения трактуются в пользу подсудимого, отметила она.



Суд назначил Белых минимальное наказание, предусмотренное ч. 6 ст. 290 УК РФ. В приговоре отмечено, что суд критически оценил показания Белых и свидетелей защиты, которые говорят об уходе от уголовной ответственности подсудимого. "Белых давал подчиненным указания полностью содействовать [собственнику АО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания" Юрию] Судгаймеру", - отмечается в приговоре. По словам судьи, "Судгаймер не настаивал на передаче денежных средств, а Белых не отказался от них".



Судья оглашала приговор бывшему губернатору более 9,5 часа, из-за плохого самочувствия подсудимого суд сделал четыре перерыва. После первого Белых, воспользовавшись предложением судьи, продолжил слушать его сидя. После четвертого перерыва в ожидании резолютивной части приговора он уже не садился, он стоял, опираясь двумя руками на решетку.



Никита Белых не стал комментировать приговор. Он воспринял вердикт спокойно, тихо ответил на вопрос судьи, что приговор ему понятен, и стал общаться со своим защитником. На вопрос журналистов о том, что он думает, бывший губернатор ответил: "Все, не могу говорить".

