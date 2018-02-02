Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали нарушения Киевом договора об отводе вооружений в Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали нарушения украинскими силовиками договоренностей об отводе вооружений от линии соприкосновения в Донбассе. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.



"В нарушение линий отвода вооружения в районах, контролируемых правительством, SMM увидел стационарную ракетно-космическую систему "Земля-воздух" (9K33 Osa) в 66 км к северо-востоку от Донецка и 18 самоходных гаубиц (2S1 "Гвоздика", 122 мм) на стационарном северном поезде около Бахмута (ранее Артемовск, в 67 км к северу от Донецка)", - говорится в отчете ОБСЕ.



Кроме того, наблюдатели зафиксировали 11 танков, которые находились вне специальных площадок, предназначенных для такого вооружения, что также является нарушением действующих договоренностей.



Напомним, в конце сентября 2015 года в Донбассе было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

