Представитель ОБСЕ обсудил ситуацию вокруг Гужвы с властями Украины

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обсудил ситуацию вокруг покинувшего Украину главного редактора украинского интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы с властями страны, сообщила в четверг РИА Новости пресс-секретарь Анна Лундблад. "Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ отметил тревожное развитие ситуации вокруг Игоря Гужвы и управляемыми им СМИ.

Вопрос был затронут с украинскими властями в соответствии с мандатом представителя", — сообщила пресс-секретарь Дезира.



Издание "Страна.ua" в среду в обращении к президенту Украины сообщило, что его главный редактор выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Сам Гужва написал в обращении к читателям, что на Украине получал угрозы физической расправы и убийства. Он заявил, что покинул Украину легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. Австрийские власти уже выдали ему документ о пребывании в стране.

