Госдепартамент подтвердил намерение замгоссекретаря США Шэннона уйти в отставку

Замгоссекретаря США по политическим делам Томас Шэннон действительно объявил о своем намерении уйти в отставку, это было его личное решение. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.



"Сегодня замгоссекретаря Том Шэннон объявил о своем желании уйти в отставку", - сказала она, напомнив, что Шэннон работал при шести президентах США и десяти госсекретарях. "Он принял решение по личным мотивам. Госсекретарь [Рекс Тиллерсон] попросил замгоссекретаря Шэннона не уходить, пока не будет назван его преемник, чтобы обеспечить плавную передачу полномочий новому заместителю по политическим делам. Он дал свое согласие", - добавила Науэрт.



Пока неизвестно, кто сменит Шэннона, который занимает третий по значимости пост в Госдепартаменте. Шэннон тесно взаимодействует с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Они возглавляют созданную в мае 2017 года рабочую группу по проблемным вопросам в двусторонних отношениях России и США, а также периодически проводят межведомственные консультации по вопросам международной безопасности и стратегической стабильности.



В прошлом Шэннон был, в частности, послом в Бразилии, помощником госсекретаря по делам Западного полушария. Владеет испанским и португальским языками. На прошлой неделе ему исполнилось 60 лет.

