Украина отказалась от своей квоты на билеты на ЧМ-2018

Федерация футбола Украины отказалась от национальной квоты на приобретение билетов на матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году, которые пройдут в России. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.



"ФФУ отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018", - сказано в сообщении.



Помимо этого, в ФФУ не будут проводить аккредитацию отечественных журналистов для освещения финальной части чемпионата мира по футболу, который пройдет в России 14 июня - 15 июля 2018, о чем было сообщено ФИФА 26 января.



Напомним, в России заявили, что журналистам из Украины гарантируют безопасность во время проведения ЧМ-2018, как и остальным представителям прессы.

