Прокуратура хочет ужесточить меру пресечения уехавшему в Вену Гужве

В Генеральной прокуратуре Украины информируют, что прокурор готовит ходатайство в суд об обращении залога директора ООО "Вести масс-медиа" Игоря Гужвы в доход государства и изменении ему меры пресечения на более строгую, поскольку считает, что последний сознательно затягивал рассмотрение судом уголовных производств в отношении него.



Как напомнили в четверг вечером в пресс-службе Генпрокуратуры Украины, прокуратурой Киева 31 марта 2017 года было начато уголовное производство о совершении в отношении гражданина уголовного правонарушения, связанного с вымогательством у него неустановленным лицом денежных средств за неразглашение сведений о его личной жизни и политической деятельности. "Органом предварительного расследования 23.06.2017 сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.189 (вымогательство) УК Украины директору ООО "Известия Масс-Медиа", - напомнили в пресс-службе.



Постановлением Шевченковского райсуда г.Киева от 24 июня 2017 года в отношении указанного лица была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера альтернативной залога в размере 544тыс. грн, а также в случае внесения залога, на него были возложены дополнительные обязанности: являться по каждому требованию в орган предварительного расследования, прокурора, следственного судьи, суда, а в случае невозможности явиться по уважительным причинам - заблаговременно уведомлять об этом должностное лицо или орган, осуществивший вызов; не отлучаться из населенного пункта, по месту регистрации, жительства или пребывания без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или работы; сдать на хранение в соответствующие органы власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.



В Генпрокуратуре отмечают, что 27 июня 2017 года подозреваемый был освобожден из-под стражи в связи с внесением им залога. Вместе с тем, в уголовном производстве был продолжен срок досудебного расследования до 3-х месяцев, то есть до 22 сентября 2017 года. Также был продолжен и срок действия обязательств, ранее возложенных на подозреваемого, то есть в пределах срока досудебного расследования до 22 сентября 2017 года.



"Подозреваемый и защитники 20.09.2017 фактически были уведомлены об окончании досудебного расследования и открыты стороне защиты материалы досудебного расследования, то есть за 4 суток до истечения 3-х месячного срока следствия. В связи с неявкой подозреваемого и его защитников для ознакомления с материалами, постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда г.Киева от 27.11.2017 в порядке ч.10 ст.290 УПК Украины удовлетворено ходатайство стороны обвинения и определен срок подозреваемому и его защитникам для ознакомления с материалами досудебного расследования до 27.12.2017. По истечении указанного срока 29.12.2017 в уголовном производстве составлен и согласован обвинительный акт", - говорится в сообщении.



Подозреваемый 29 декабря был вызван для вручения обвинительного акта на 10 января 2018 года, однако он не являлся на вызовы, мотивируя это плохим состоянием здоровья.



"В дальнейшем, 12.01.2018 прокурором в производстве осуществлен выезд в Шевченковский районный суд г.Киева для вручения обвинительного акта до начала судебного заседания в другом уголовном производстве в отношении директора ООО "Известия Масс-Медиа" по ч.3 ст.212 УК Украины. Однако он вновь не явился в суд по причинам пребывания на больничном", - говорится в информации.



В тот же день, то есть 12 января, прокурор повторно вызвал защитников на 16 и 22 января.



"Одновременно следует отметить, что в соответствии с положениями уголовного процессуального законодательства по состоянию на сегодняшний день в отношении подозреваемого продолжает действовать избранная судом мера пресечения в виде внесенного им залога", - говорится в сообщении.



Кроме того, добавляют в Генпрокуратуре Украины, Шевченковский райсуд Киева осуществляет судебное разбирательство в уголовном производстве по обвинению директора ООО "Известия Масс-Медиа" в совершении уклонении от уплаты налогов. Во время досудебного расследования в указанном уголовном производстве ему также была избрана мера пресечения - залог в размере 1 млн грн, внесенный на счет суда.



В ведомстве напомнили, что в ходе судебного разбирательства прокурор подавал ходатайство в суд в части возложения на обвиняемого дополнительных обязанностей, в том числе сдать на хранение три паспорта для выезда за границу, но суд отказал в их удовлетворении.



В дальнейшем, отмечают в Генпрокуратуре, прокурор 8 декабря 2017 года во время обвинительной речи, подал ходатайство о сохранении ранее избранной обвиняемому меры пресечения (обязанностей не отбывать за пределы Киева) в силе, "однако обвиняемый, злоупотребляя имеющимися процессуальными правами путем предоставления на судебные заседания медицинских справок о состоянии здоровья и невозможности явки в суд на этом основании, ограничил право суда на рассмотрение ходатайств прокурора об избрании в отношении обвиняемого дополнительных мер".



"Исходя из вышеизложенного и учитывая, что директор ООО "Известия Масс-Медиа" сознательно затягивал рассмотрение судом уголовных производств в отношении него, прокурором готовится ходатайство в суд об обращении залога в доход государства и изменения меры пресечения на более строгую", - подчеркнули в пресс-службе Генпрокуратуры.



Сам И.Гужва, комментируя в четверг вечером данную информацию, заявил, что прокуроры частично исказили картину происходившего, в частности, о наличии у него трех загранпаспортов, а подать ходатайство в суд о продлении ему меры пресечения "просто забыли".



"2. Судья не отказывал прокуратуру в ходатайстве. На протяжении 2017 года он трижды удовлетворял ходатайство. Последний раз это произошло 6 ноября 2017 года. 3. 8 декабря я лично присутствовал на судебном заседании и прокурор не подавал ходатайство о продлении мне меры пресечения. Не подавал он и позже. Ни на одном из последующих судебных заседаний он ходатайство не заявлял. Кроме того, оно мне не было выдано на подпись до заседания, как это положено по закону. Вывод: прокуратура просто забыла продлить мне меру пресечения. А теперь пытается спихнуть всю вину на судью. Не хорошо так врать. Граждане прокуроры", - написал И.Гужва в своей странице в соцсети Фейсбук.



Как известно, директором ООО "Известия Масс-Медиа" является Игорь Гужва, который также занимает должность главного редактора интернет-издания "Cтрана.ua".



22 июня 2017 года он был задержан в Киеве. Как сообщил тогда генпрокурор Украины Юрий Луценко, И.Гужва требовал и получил $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. 23 июня народный депутат из фракции Радикальной партии Дмитрий Линько подтвердил, что И.Гужва требовал от него деньги.



Прокуратура Киева проинформировала, что следователи Национальной полиции в Киеве под процессуальным руководством столичной прокуратуры задержали И.Гужву и его посредника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.189 УК Украины (вымогательство в крупных размерах).



И.Гужва был арестован на 2 месяца с альтернативой залога в сумме 544 тыс. грн. Вскоре залог был внесен, он покинул СИЗО. В редакции издания периодически проходили обыски.



В конце сентября И.Гужва сообщил, что завершено следствие по делу об обвинении его в вымогательстве у нардепа Д.Линько денег за неразмещение материалов. Кроме того, по его словам, в Государственную фискальную службу "поступила команда в срочном порядке делать" его подозреваемым по еще одному делу: "Налоговики придумали, что я якобы неправильно заплатил налог с полученных мною в 2013 году дивидендов". И.Гужва также утверждал, что против него "фабрикуется" 5 дел.



31 января 2018 года И.Гужва сообщил, что уехал в Вену и попросил у австрийских властей политического убежища, мотивируя свои действия возможным давлением на него со стороны судебной системы. "Проведенное президентом массовое расформирование судов подсадило каждого судью на крючок. И резко снизило и без того небольшие возможности судебной системы сопротивляться давлению. Манипулируя уголовными делами и угрозой тюрьмы, власти получили бы рычаг давления на меня с целью изменить редакционную политику "Страны"… После отъезда из Украины и обращения за политическим убежищем, этот важнейший рычаг давления уже не может быть использован", – написал он на своей странице в Фейсбук в среду вечером.



И.Гужва подчеркнул, что это был главный мотив для выезда. Также главред заявил, что выехал "совершенно легально", так как 6 января истекло действие меры пресечения в виде ограничения на выезд из Киева вынесенная ранее. "После этого я свободно покинул страну", добавил он.

