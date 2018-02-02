Лавров: РФ будет противостоять попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны

Россия продолжит противодействовать попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на мероприятии в российском дипведомстве, посвященном 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.



Лавров констатировал, что "иммунитет от нацистского вируса" в некоторых странах существенно ослаб. "Сегодня мы свидетели нечистоплотных попыток фальсифицировать историю, очернить воинов-освободителей, выдумать способы обеления нацистов и их прихвостней", - сказал он.



Глубокое беспокойство, продолжил министр, вызывает ситуация на Украине, "где расправили плечи неонацисты и радикалы". "В ряде европейских стран развернута кампания борьбы с памятниками воинам, погибшим за мир и свободу на нашем континенте, своим подвигом спасшим многие народы от исчезновения под нацистским сапогом", - добавил Лавров.



В этих условиях, подчеркнул глава МИД, "Россия продолжит твердо противодействовать этой порочной линии". "Будем отстаивать в межгосударственном общении историческую правду, идеалы добра и справедливости. Честь и доброе имя победителей, итоги Второй мировой войны неприкосновенны", - заключил Лавров.

