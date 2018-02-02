Съемки "Карточного домика" возобновились

Сервис Netflix впервые после скандального увольнения Кевина Спейси пригласил команду сериала "Карточный домик" вернуться к работе. Съемки были возобновлены в среду, 31 января, пишет The Hollywood Reporter.



К Робин Райт, персонаж которой получил центральное место в шоу, присоединились номинанты на "Оскар" актриса Дайан Лэйн ("Неверная", "Под солнцем Тосканы", "Одинокий голубь") и актер Грег Киннер ("Вам письмо", "Сабрина", "Сестричка Бетти"). Об их персонажах известно только то, что они являются братом и сестрой. Остальные подробности хранятся в секрете.



Как напоминает издание, в книге Майкла Доббса, по которой был снят сериал, главный герой - Фрэнк Андервуд - умирает. Неизвестно, собирались ли создатели "Карточного домика" следовать сюжету, однако им пришлось переработать сценарный план текущего сезона и сделать его финальным после того, как исполнитель главной роли Кевин Спейси был обвинен в сексуальных домогательствах. Как ранее сообщалось, Netflix потерял около 39 млн долларов из-за необходимости расстаться с оскароносным актером.



Дата выхода нового сезона сериала пока не объявлена. Известно, что он будет состоять всего из восьми эпизодов вместо обычных 13.





