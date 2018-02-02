Умелец сотворил Gelandewagen изо льда

Автор и ведущий популярного новосибирского видеоблога "Гараж 54" Владислав Барашенков, недавно смастеривший "жопотанк" из двух автомобилей Lada, порадовал своих подписчиков и других пользователей Сети новым творением. На этот раз он вместе со скульптором из Новосибирска сделал Mercedes-Benz Gelandewagen изо льда в натуральную величину. Причем в отличие от предыдущей "работы" новинка стала действующей.



Ледяной внедорожник изначально задумывался таким образом, чтобы на нем можно было передвигаться, и эта затея удалась. 30 января в Центральном парке Барашенков прокатился на машине изо льда весом около пяти тонн, которая при этом светилась, как новогодняя елка, пишет VN.ru.



"Внимание, новосибирцы! Наш ледяной Gelandewagen поехал!" - победно провозгласил видеоблоггер.







