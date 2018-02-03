Коровье молоко может провоцировать развитие артрита

Молоко всегда считалось полезным для здоровья костей из-за содержащегося в нем кальция. Теперь ученые из Университета Центральной Флориды связали употребление молока с развитием ревматоидного артрита. Особый подвид бактерий (Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis, или MAP), встречающийся в молоке и говядине, способен вызывать болезнь, рассказывает Zee News



Ревматоидный артрит - это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором преимущественно поражаются суставы рук и ног. В новом исследовании приняли участие 100 пациентов с ревматоидным артритом. У 80% добровольцев имелась мутация в гене PTPN2/22. Из них 40% были заражены бактериями MAP.



Помимо ревматоидного артрита, вышеупомянутые микроорганизмы также ответственны за развитие болезни Крона (воспалительного заболевания кишечника). Возможно, медики посоветуют людям, имеющим склонность к этим заболеваниям, реже употреблять молоко и говядину. Понимание роли MAP в развитии аутоиммунных заболеваний поможет проводить лечение быстрее и эффективнее.

