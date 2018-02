«ОбШАРПанная» страна: идеолог «цветных революций» умер, но дело его живет

Вчера в Интернете появилась информация, что 29 января умер Джин Шарп – творец концепции «цветных революций». Многим это имя ни о чем не говорит, но не нам. «Версии» одними из первых рассказали о его учебнике «198 методов ненасильственных действий», который был настольной книгой в штабе Ющенко во время «оранжевого майдана». И пусть мне скажут, что ее не читали «фронтмены» Болотной площади, пиарщики Саакашвили и «продюсеры» Femen. Не поверю! Почти все методы свержения власти без боевых действий – это изобретение или обобщение Шарпа.



Статья о Джине Шарпе под названием «Вставай, Украина!» – пиратская копия «метода Шарпа» появилась на нашем сайте в марте 2013 года. Вторая – “Технологии Майдана: блюдо по рецепту Джина Шарпа” в январе 2014 года. За месяц до февральских событий 2014-го, после которых Украина стала, по сути, другой страной. Не той, что была прежде.



Первая статья родилась случайно. Сейчас вряд ли кто-то помнит, что на 14 марта 2013 года была намечена акция протеста против “антинародного режима” под названием «Вставай, Украина!». Поскольку Юлия Тимошенко в то время пребывала то ли в Качановской колонии, то ли в Харьковской железнодорожной больнице, заправлял всем будущий экс-премьер, а на тот момент глава фракции "Батькивщина" (ага, и об этом забыли?!) Арсений Яценюк. Незадолго до этого побывавший в Штатах.



Однажды в тот период в разговоре с коллегами я услышала фразу: “Начитались, понимаешь, Шарпа”. И еще кто-то сказал, что вся история с осуждением Тимошенко – это следование одному из 198 советов Шарпа: п. 195 – «Стремление к заключению в тюрьму». А Femen – вовсе не ноу-хау девочек из Хмельницкого, а п. 22 рекомендаций бостонского гения – «Раздевание в знак протеста».



Естественно, добежав до компьютера, я первым делом загуглила слова “Шарп”, “цветные революции” и “Методика из 198 пунктов”. Так я узнала, что есть такой американец Джин Шарп. Он немолод – на тот момент (в январе 2013-го) ему стукнуло 85 лет. Живет в Бостоне, в старом кирпичном доме непрестижного рабочего района. Там же на первом этаже расположен его Институт имени Альберта Эйнштейна. На удивление скромное обиталище для столь выдающегося человека.



Его самая знаменитая книга – сборник рецептов “цветной революции” под названием «198 методов ненасильственных действий» – была написана еще в 1973 году. Но переведена на русский язык и издана умеренным тиражом незадолго до протестов в Москве на Болотной площади (понятно для чего). Мне повезло ее раздобыть еще в 2013-м

По той же модели, что и “Отпор”, как известно, создавались грузинская «Кмара» (Саакашвили не даст соврать) и украинская "Пора" (где там депортированный Владислав Каськив?). Причем, как верно заметили в соцсетях, покровителем сетевых молодежных структур был тогдашний ректор Львовского национального университета и якобы личный друг Джина Шарпа Иван Вакарчук

Просто надо было обобщить и обнародовать богатый американский опыт, и авторство Шарпа позволяет не бросать сомнительную тень ЦРУ на светлые образы национальных лидеров – борцов за демократию. Потому что следовать советам некого Шарпа – это одно, а действовать по наущению ЦРУ – это другое

Свои советы Шарп якобы обкатал на себе. В знак мирного протеста против войны в Корее отказался от призыва и на два года загремел в тюрьму. Потом дружил с хиппи и некоторые методики почерпнул у них. Например, дарить цветы солдатам и полиции, которых власть противопоставляет демонстрантам.С тех пор и до сегодняшнего момента я не видела ни одной мирной протестной акции (напомню, что Шарп был противником революционного насилия), о которой он не написал в своем бестселлере. Майданы, палаточные городки – от Ющенко до Саакашвили это п. 123 – «Бойкот законодательных органов». Круглосуточные митинги – п. 177 – «Бесконечное произнесение речей». И т.п. Пожалуй, единственное, чего не предусмотрел Шарп, – возможности Интернета, соцсетей, коммуникаторов типа “Вайбера” или “Телеграмма”. Но в далекие 70-е существование Facebook даже не могли предположить.В биографическом фильме о себе «Как сделать революцию» (How to start a revolution), снятом в 2011 году, Шарп поведал, что книга писалась персонально для бирманской оппозиционерши Аун Сан Су Чжи. Вроде пошаговой инструкции, как свергнуть хунту. Но хунта не поддалась и засадила тетеньку под домашний арест. Где она маялась с перерывами на госпитализацию 15 лет и заработала Нобелевскую премию мира за 1991 год.Кроме того, Шарп вырастил нескольких успешных учеников. Например, литовца Аудрюса Буткявичюса – режиссера нескольких удачных экспериментов по свержению власти – от «поющих революций» Прибалтики до революционных опытов в Киргизии, Грузии и Украине. Именно Буткявичюс, с подачи Шарпа, «запатентовал» такую методику протеста, как «живая цепь». В 1991 году такая цепь выстроилась из Вильнюса в Ригу и Таллинн на 600 километров. Всего стояло два миллиона человек.Или Срдж Попович – студент белградского университета, один из основателей движения "Отпор". В фильме о Шарпе Попович рассказывает о том, как, следуя рецептам Шарпа, он готовил свержение Милошевича. Сначала они пели песни и стучали сковородками. От кастрюль и сковородок перешли к наклейкам. Наклейки можно наклеить в любом месте, как и носить футболки с логотипами оппозиции или завязывать ленточки строго определенного, «правильного» цвета.Интересно, что в Сербии применялась так называемая «стратегия подначивания столбов», подпирающих власть. Полицейским говорили: вы не виноваты, полиция – с народом, у нас нет причины развязывать войну между жертвами власти, пусть одни в форме, другие – в футболках протеста. Знакомо?!По той же модели, что и “Отпор”, как известно, создавались грузинская «Кмара» (Саакашвили не даст соврать) и украинская "Пора" (где там депортированный Владислав Каськив?). Причем, как верно заметили в соцсетях, покровителем сетевых молодежных структур был тогдашний ректор Львовского национального университета и якобы личный друг Джина Шарпа Иван Вакарчук. Издавший его книгу за счет средств Львовского университета накануне выборов 2004 года.Сейчас его сына – музыканта Святослава Вакарчука американцы раскручивают в качестве своего "идеального" кандидата в президенты. Вакарчук не вылазит из США и недавно побывал на космическом предприятии SpaceX, основателем которого является известный инженер и миллиардер Илон Маск. О чем 31 января отчитался на своей странице в соцсети Тwitter.Последним учеником Шарпа был Усама Монаджед – один из лидеров восстания против Башара Асада, который проживает в Лондоне. Шарп консультировал его с 2006 года. Монаджеду уже не нужно стучать в кастрюли и повязывать ленточки. И даже ездить в Дамаск не надо. В своем комфортабельном офисе в Лондоне он собирает через спутниковую связь видео столкновений и рассылает по телеканалам. Чтобы весь мир знал, что творит сирийская «злочинна влада» с оппозиционными толпами.Но российские танки раздавили надежды на сирийскую демократию. Лидеров оппозиции американцы спешно эвакуировали, перед тем как пал Алеппо. О том, что Асаду место исключительно на виселице, говорят все реже и все тише. Методика Шарпа дала сбой в России. Не сработала она в Сирии. И пока что в Иране. Кстати, во время антипутинских протестов в Москве в 2012 году организаторы с трудом «обняли» Садовое кольцо в «Большой белый круг». Технологии, как и машины, с годами устаревают.Еще в 2014-м я писала, что мне не сильно верится, будто Шарп – это реальный автор всего того многообразия технологий, которые ему приписывают. Похоже, что он своего рода собирательный образ всего, что было наработано в стенах ЦРУ в сфере управления народными восстаниями против неугодных режимов.Просто надо было обобщить и обнародовать богатый американский опыт, и авторство Шарпа позволяет не бросать сомнительную тень ЦРУ на светлые образы национальных лидеров – борцов за демократию. Потому что следовать советам некого Шарпа – это одно, а действовать по наущению ЦРУ – это другое.Как бы там ни было, но изучение книги ныне покойного бостонского технолога – это интересно и познавательно. Хотя бы потому, что понимаешь: итогом применения на практике методов Шарпа стала наша “обШАРПанная” страна. Земля ему тополиным пухом...Кое-что из методов ненасильственного протеста и убеждения(198 Methods of Non Violent Action), From The Politics of Nonviolent Action by Gene Sharp Boston, Porter Sargent, 1973:Официальные заявления;Публичные выступления;Письма протеста или поддержки;Публичные заявления, подписанные известными людьми;Лозунги, карикатуры и символы (сколько угодно!);Знамена, плакаты и наглядные средства (в избытке);Надписи в воздухе (самолетами) и на земле (вспашкой почвы, посадкой растений, камнями);Пикетирование (тут наши люди оторвались по полной, ибо много ума торчать посреди улицы не надо);Ношение символов (флагами обматывались, ленточки на сумки завязывали, флажки на машины ставили);Раздевание в знак протеста (Fеmen);Символическое зажигание огней (факелы, фонари, свечи) – о, да!"Преследование по пятам" официальных лиц (привет «Автомайдану»);Братание с солдатами и полицией (было дело!);Юмористические пародии («95-й квартал» старается);Пение (регулярно, попеременно с молитвами);Марши (“свеженький” марш Национальных дружин и регулярные факельные шествия на день рождения Бандеры и не только);Автоколонны (а вот и «Автомайдан»!);Политический траур;Демонстративные похороны;Поклонение в местах захоронения;Разворачивание спиной к политическим лидерам;Литература и речи, призывающие к сопротивлению;Отказ граждан от сотрудничества с правительством;Бойкот законодательных органов;Голодовка морального давления;"Обратный" суд (использование подсудимым суда для обвинения обвинителей);Хождение на месте;Ненасильственное блокирование собственным телом (физическое воздействие);Блокирование дорог;Разоблачение секретных агентов;Стремление к заключению в тюрьму (кстати, да!)Двойной суверенитет и создание параллельного правительства.