Сын Фиделя Кастро покончил жизнь самоубийством

Старший сын бывшего главы Кубы Фиделя Кастро покончил жизнь самоубийством.



Согласно сообщению кубинской газеты Granma, последние месяцы 68-летний Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт страдал от глубокой депрессии и находился под наблюдением врачей в больнице, а затем лечился амбулаторно.



Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт занимал пост научного консультанта Государственного совета Кубы и вице-президента Академии наук Кубы. В 1960-е — 1970-е годы он учился в Воронежском государственном университете и МГУ по специальности «ядерная физика». С 1980-го по 1992 год он возглавлял кубинскую ядерную программу.



Его отец Фидель Кастро правил Кубой с 1959-го по 2006 год. Он умер 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет.

