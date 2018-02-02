АМКУ впервые не собрал кворум - Загребельская

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) не смог утвердить отчет об исследовании лотерейного рынка из-за отсутствия кворума. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченная АМКУ Агия Загребельская, передает УНН.



По ее словам, АМКУ в течение девяти месяцев исследовал лотерейный рынок. 1 февраля отчет об исследовании должны были утвердить на заседании и затем представить общественности, однако для этого не хватило кворума. Но отчет таки был презентован.



"Сегодня (1 февраля - ред.) мы планировали заседание Комитета. Но, к сожалению, впервые мы не смогли на такое важное мероприятие собрать кворум, нет пяти членов Комитета, и мы вынуждены представить результаты в такой правовой плоскости. Наверное, включились силы, которых не устраивают результаты исследования, которые вы увидели и услышали сегодня (1 февраля - ред.)", - написала А.Загребельская.



Она добавила, что для кворума достаточно было присутствия председателя АМКУ Юрия Терентьева, однако, при непонятных обстоятельствах, он пришел на заседание уже после презентации отчета.



"Сразу по окончании нашей презентации председатель Комитета пришел на заседание, очень жаль, что он был занят именно во время рассмотрении этого вопроса. К сожалению, без него не было кворума, необходимого для проведения именно заседания Комитета, которое было запланировано", - написала А.Загребельская.



Уполномоченная АМКУ сообщила, что окончательное решение относительно отчета о лотерейном рынке АМКУ теперь планирует принимать через 2-3 недели. К этому времени участники и эксперты рынка могут добавлять свои предложения.



После утверждения отчет будет направлен на рассмотрение Кабмина для принятия соответствующих решений и принятия мер.

