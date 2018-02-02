МВФ не знает, когда отправит в Украину миссию по поводу нового транша

Международный валютный фонд не имеет определенности по поводу времени отправки в Украину миссии по предоставлению очередного транша кредита



Об этом заявил официальный представитель МВФ Уильям Мюррей, передает "Радио Свобода".



"Нет каких-либо сведений по поводу прибытия миссии. Время еще не было определено", – сказал Мюррей во время брифинга в Вашингтоне.



Ранее президент Украины Петр Порошенко в Давосе выразил надежду, что миссия МВФ приедет в Украину до апреля, после чего будет предоставлен очередной транш кредита.



В НБУ заявили, что миссию МВФ ждут ориентировочно в середине февраля, а на новый транш кредита не раньше апреля.



Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует, что Украина получит следующий транш кредита МВФ в июне 2018 года.

