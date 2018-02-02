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Антикоррупционный суд должен отвечать требованиям Венецианской комиссии, - посол США
В США призывают Украину продолжать процесс создания Антикоррупционного суда. Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович в эфире канала "1 + 1", передает "Украинская правда". Она высказала мнение, что американские власти будут продолжать поддерживать Украину, ведь страны имеют прочные двусторонние отношения.
"Я подчеркиваю, что нужно идти вперед с Антикоррупционным судом. Законопроект Порошенко зарегистрирован в Верховной Раде, теперь необходимо включить его в повестку дня и учесть рекомендации Венецианской комиссии", - подчеркнула Йованович.
Напомним, президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о Антикоррупционном суде. В Раде обнародовали текст законопроекта.
Впрочем, в МВФ заявили, что президентский законопроект об Антикоррупционном суде нарушает обязательства Украины.
У Порошенко считают, что закон об Антикоррупционном суде отвечает требованиям Венецианской комиссии.
В Администрации президента обещают, что процесс отбора судей Антикоррупционного суда будут контролировать эксперты международных организаций-партнеров Украины.
Всемирный банк требует от Украины изменить законопроект об антикоррупционном суде согласно рекомендациям Венецианской комиссии для получения финансовой поддержки в размере $800 млн.
Евросоюз официально выступил с критикой президентского законопроекта об Антикоррупционном суде.
Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко пообещала, что президентский законопроект об Антикоррупционном суде изменят в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и МВФ.