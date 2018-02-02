За минувшие сутки на пожарах погибли 12 украинцев

В Украине за сутки 1 февраля на пожарах погибло 12 человек. Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщает ГСЧС.



Так, в Харьковской области в городе Южное произошел пожар в частном деревянном доме, в результате которого погибла женщина 1923 года рождения. Ее тело без признаков жизни обнаружили пожарные в дальней комнате квартиры во время разведки.



Также известно, что в Днепре 1 февраля в службу спасения поступило сообщение об открытом пожаре в частном жилом доме. Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что пожар возник в середине жилого дома. По словам матери, именно там находилась ее дочь 2016 года рождения. Локализовав пожар, спасатели нашли тело ребенка уже без признаков жизни.



Случаи смертей на пожарах 1 февраля были зафиксированы также в Закарпатской, Херсонской, Ивано-Франковской, Киевской, Черниговской, Одесской и Кировоградской областях.

