В 2017 году Минобороны наградило огнестрельным оружием 210 человек

На протяжении 2017 года в соответствии с приказами министра ведомственное отличие Министерства обороны Украины «Огнестрельное оружие» получили 210 человек.



Об этом говорится в ответе министерства на информационный запрос Українських Новин.



«В 2017 году награждены 210 человек, из них: 151 военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), других военных формирований, представителей правоохранительных органов и сотрудников ВСУ; гражданских лиц – 59», - говорится в ответе.



Также в ответе уточняется, что Минобороны не расходовало бюджетные средства на огнестрельное оружие, вручаемое в качестве наградного.

