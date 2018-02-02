Украина создала для Великобритании ракету

Британская компания Skyrora, научно-исследовательский центр которой расположен в украинском Днепре, в первом квартале 2018 года проведет испытания двигателя RP-1 суборбитальной ракеты Skyrora 1, а в четвертом — тестовый запуск носителя, сообщает SpaceNews.



«Сейчас все идет очень быстро. Мы уже распечатали на 3D-принтере различные компоненты нашего суборбитального носителя и обсуждаем его тестирование. Мы ожидаем существенный рост нашей британской команды в первом квартале, особенно с производственной стороны бизнеса», — заявил менеджер по развитию бизнеса Даниель Смит.



Старт британско-украинского носителя, предназначенного для запуска наноспутников, произойдет с площадки, расположенной в Шотландии. Согласно плану, тяга Skyrora 1 на уровне моря составит 30 килоньютонов. Двигатель носителя работает на керосине и перекиси водорода.



«Как британской компании нам полезно иметь доступ к украинским знаниям, которые могут поддержать нашу деятельность, — сказал Смит. — Мы передаем некоторые проектные задачи украинской стороне, у которой есть необходимый опыт в запуске действующих носителей и молодые динамичные выпускники университетов».

