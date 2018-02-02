На «Интере» - премьера нового сезона «Орел и решка. Перезагрузка»

4 февраля в 11:00 на телеканале «Интер» стартует новый сезон проекта «Орел и решка. Перезагрузка». Ведущие Антон Птушкин и Настя Ивлеева продолжат «перезагрузку» самых интересных уголков нашей планеты, в которых уже побывала команда популярного тревел-шоу.



Позади у команды «Орел и решка. Перезагрузка» – 40 городов, 99 перелетов, 344 часа или 224,000 км в воздухе! А впереди – еще 40 новых интересных мест, новые приключения и новые эмоции!



В первом выпуске «Орел и решка. Перезагрузка-2» ведущие проекта отправятся в Ушуайю - настоящий край света. Именно здесь заканчивается самая длинная дорога в мире – Панамериканское шоссе длиной 48 000 километров! Дальше от Ушуайи – только Антарктида.



Жуткий холод и сильный ветер стали не единственными серьезными испытаниями в этом городе. Туристу со 100 долларами не хватило денег на хостел, и он решил устроить себе ночевку в Национальном парке прямо в палатке. А владелец «золотой» карты добровольно отправился в пеший поход – его ждет 6 километров незабываемых приключений.



Что увидели Антон Птушкин и Настя Ивлеева на краю света? Смотрите в первом выпуске «Орел и решка. Перезагрузка-2» – 4 февраля в 11:00 на телеканале «Интер».

