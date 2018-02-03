Количество нарушений в АТО за неделю снизилось на 25% – СММ ОБСЕ

За минувшую неделю в зоне проведения АТО на Донбассе количество нарушений режима прекращения огня снизилось на четверть, заявляет первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.



"За минувшую неделю наблюдатели фиксировали снижение количества нарушений на 25% в сравнении с предыдущей неделей. Суточное количество нарушений колебалось от 200 до 1 тыс. однако 80% всех взрывов произошли от применения вооружения, которое должно было быть отведено", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.



А.Хуг проинформировал, что наблюдатели зафиксировали 28 случаев применения артиллерии и 5 раз – применение минометов. Вместе с тем, неделей ранее количество фактов применения тяжелого вооружения достигло 180.



"80% боевых действий велись в треугольнике "Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт", а также южнее Светлодарска", - отметил он.



По данным А.Хуга, миссия также продолжает фиксировать наличие тяжелого вооружения вблизи линии разграничения.



"Вблизи н.п.Обозное, подконтрольного т.н."ЛНР" БПЛА Миссии зафиксировал 2 танка Т-64. Это всего лишь в 2,7 км от линии столкновения. Также беспилотник зафиксировал 4 самоходных гаубицы возле Александрополя, подконтрольного Киеву, - всего за 22,3 км от линии столкновения", - рассказал он.



По словам замглавы Миссии, что наблюдали подтверждают, что за неделю от боевых действий пострадали 6 мирных жителей.

