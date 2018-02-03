Сборная Украины сыграет против Словакии без зрителей из-за расистской символики

Футбольная сборная Украины сыграет против Словакии в Лиге наций при пустых трибунах из-за санкций УЕФА.



Об этом сообщает "Футбол 1".



Дисциплинарный комитет УЕФА наказал Федерацию футбола Украины за использование болельщиками запрещенной символики на матче Украина - Испания в квалификации Евро-2016 в Киеве. Болельщики во время игры вывесили баннер с кельтским крестом, который УЕФА считает расистским символом.



Наказание УЕФА вступит в силу через два года, за то, что в прошлом отборочном цикле украинцы играли под эгидой ФИФА.

