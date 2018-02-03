Долг по выплате зарплаты украинцам увеличился почти вдвое с 2015 года

Долги по выплате заработной платы украинцам за последние 3 года увеличились почти в 2 раза. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.



В частности, по состоянию на 1 января 2018 года задолженность по выплате зарплаты украинцам достигла 2 млрд 368,4 млн грн (без учета территории аннексированного Крыма и зоны проведения АТО). При этом по состоянию на 1 января 2015 года долг составлял 1 млрд 320,1 млн грн (без учета территории аннексированного Крыма и зоны проведения АТО).



Таким образом долг по выплате заработной платы увеличился в 1,8 раза.



При этом по состоянию на 1 января 2014 года долг составлял лишь 753 млн грн (без учета территории аннексированного Крыма).

