Макгрегор обозначил круг соперников

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор обозначил круг соперников, с которыми он желает встретиться в следующем бою. Слова спортсмена приводит Bleacher Report.



«Сейчас я веду переговоры с потенциальными соперниками. У нас есть много вариантов. Есть временный чемпион в легком весе (Тони Фергюсон), есть непобедимый дагестанец (Хабиб Нурмагомедов) и, возможно, большой турнир в России. Конечно, возможен третий поединок с Нейтом Диасом. Ну, и, конечно, бой с Флойдом Мэйуэзером тоже здесь», — заявил Макгрегор.



По его словам, если Мэйуэзер не перейдет в ММА, то это будет преследовать его до конца жизни. «Я говорил, что перейду в бокс, и сделал это. Теперь настало его время», — отметил ирландец.

