В КИУ назвали главных прогульщиков Рады

В первом месяце 2018 года 330 народных депутатов пропустили более половины голосований Верховной Рады. Из них 38 – вообще ни разу не проголосовали в январе. Об этом сообщается на сайте Комитета избирателей Украины.



"Из 38 депутатов, которые не проголосовали ни разу за месяц, 9 являются членами фракции Оппозиционный блок, 8 - внефракционных, 7 - БПП, 5 - Возрождение, 3 - Батькивщина, по 2 - Радикальная партия Олега Ляшко, Воля Народа и Народный Фронт", - говорится в сообщении.



По словам главы КИУ Алексея Кошеля, в январе часть народных депутатов традиционно продолжали находиться в так называемых неформальных отпусках, и поэтому не участвовали в работе парламента. Так, из 38 депутатов, которые не голосовали, 60% находились на момент голосований за пределами Верховной Рады.



Показатели участия нардепов в голосованиях за январь значительно ниже, чем в предыдущие месяцы. Для сравнения: в декабре пропустили все голосования ВР 12 депутатов, ноябре - также 12 октябре - 10, сентябре - 19.



Всего в январе было проведено шесть пленарных заседаний ВР, на которых произошло 309 голосований. Среди прочего в январе был принят так называемый закон о реинтеграции Донбасса и закон о приватизации госимущества.



Народные депутаты, пропустившие все голосования Рады в январе 2018 года: Фурсин И.Г., Солод Ю.В., Добкин Д.М., Добкин М.М., Шаповалов Ю.А., Березники С.И., Кацуба В.М., Денисенко А.П., Ефимов М.В., Святаш Д.В., Барвиненко В.Д., Загорий Г.В., Жеваго К.В., Мысык В.Ю., Омельянович Д.С., Витко А.Л., Власенко С.В., Довгий О.С., Донец Т.А., Звягильский Ю.Л., Кацер-Бучковская Н.В., Клюев С.П., Константиновский В.Л., Кривохатько В.В., Бакулин Е.Н., Мирошниченко Ю.Р., Мураев Е.В., Немыря Г.М., Ничипоренко В.М., Онищенко А.Р., Попов И.В., Продан О

