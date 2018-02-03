Додон: идея объединения с Румынией может спровоцировать гражданскую войну в Молдове

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что активизация сторонников объединения с Румынией может привести к гражданской войне в республике. Об этом он заявил в интервью телеканалу "НТВ Молдова", фрагменты которого опубликовал в пятницу на своей странице в Facebook.



"Хочу, чтобы было понятно: объединение (с Румынией) - это гражданская война. Я не боюсь об этом говорить. Мы не позволим кому-либо ликвидировать государственность Молдавии и будем использовать для этого все законные способы, а если вы будете действовать незаконно, то получите должный ответ", - сказал президент. Он отметил, что ситуация 1918 года, когда молдовских депутатов "заставили проголосовать за объединение румынские солдаты, больше не пройдет".



Президент напомнил, что самые сложные периоды в современной истории Молдовы переживала после всплесков национализма и идей объединения. По его словам, это спровоцировало вооруженный конфликт в Приднестровье в 1992 году, который до сих пор остается нерешенным, а также напряженность в Гагаузии.

