ЕС рассматривает возможность проведения саммита с Турцией

Евросоюз (ЕС) в настоящее время рассматривает возможность проведения встречи на высшем уровне с руководством Турции. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Александер Винтерштайн.



"Мы все еще рассматриваем возможность проведения такого саммита, но я не могу подтвердить дату", - сказал он журналистам.



Ранее немецкая газета Welt со ссылкой на собственные источники сообщила, что ЕС и Турция планируют провести саммит в конце марта. По ее данным, на саммите примут участие турецкий президент Тайип Эрдоган, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, председатель Европейского совета Дональд Туск, председатель Европарламента Антонио Таяни, а также премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Болгарии Бойко Борисов.



Как отмечает издание, саммит может состояться либо в Брюсселе, либо в Софии. В числе возможных тем называются противодействие терроризму, энергетика, миграция, студенческие обмены.



Отношения Евросоюза и Турции за последний год резко ухудшились. ЕС критиковал ситуацию с правами человека в этой стране после попытки госпереворота, Анкара резко реагировала на такую критику.



Как заявил ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, Турция стремительно отдаляется от Евросоюза.

