В субботу на северо-западе Украины ожидаются сильные осадки

Территория Украины в субботу, 3 февраля, останется в теплой воздушной массе и поле пониженного давления, погоду с осадками в северо-западной части страны будут определять атмосферные фронты, сообщает Укргидромет центр. В западных областях прогнозируется дождь и мокрый снег, на Закарпатье и Прикарпатье – сильные осадки, в горах – очень сильный мокрый снег, метели; на остальной территории без осадков, лишь днем в северных областях небольшие осадки преимущественно в виде дождя.



Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в южных, восточных областях и в Карпатах порывы 15-22 м/с.



Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, в южной части 8-13° тепла.



В Киеве 3 февраля без осадков, лишь вечером небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 3 февраля самая высокая температура днем была 12,3° в 2002 году, самая низкая ночью -26,8° в 2012 году.



В Украине в воскресенье, 4 февраля, в западных областях прогнозируется мокрый снег, метели, ночью местами сильные осадки; на дорогах гололедица. Ветер южный (в западной части северо-западный), 7-12 м/ с, порывы 15-20 м/с.



Температура в течение суток от 2° тепла до 3° мороза. В Винницкой области и северных регионах ночью ожидается дождь, местами сильный, днем – также дождь с переходом в мокрый снег, температура ночью и днем 0-6 ° тепла. На остальной территории – дожди, температура в течение суток 5-10 ° тепла.



В Киеве 4 февраля дождь с переходом в мокрый снег. Ветер преимущественно южный , 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с . Температура ночью и днем 2-4° тепла.

