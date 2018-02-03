Не туда пошли и поехали...

С неослабевающим интересом отслеживаю в украинских страшно правдивых СМИ дискуссию о том, что в Киеве нужно отменить все маршрутки («эти стиральные машины на колесах» – так их величают их же противники) и заменить их полноценным и – это особенно смешно – европейским городским транспортом. «...Необходимо постепенное вытеснение... с улиц города. Уж очень много конфликтных ситуаций, в том числе прямо связанных с безопасностью пассажироперевозок и других участников столичного уличного движения», – пишет в «Фейсбуке» некто Александр Пабат, депутат Киевсовета.



Ну, с Пабатом все ясно: он давно уверен, что ему в Киеве, как тому тигру в зоопарке, мяса не докладывают, с должностями обходят, кредиты и прочие «бабки» мимо носа носят и т. д. Вот он и «клюет» любую власть – авось заметят, отметят и что-то дадут. Как братьям Зоряну и Шкиряку – именно вместе с этими ушлепка… пардон, державными людьми Пабат несколько лет назад впервые замусорил своей личной рекламой столицу Украины. Но Зорян и Шкиряк – теперь, не побоюсь этого слова, лицо новой шумерской власти, снизошедшей с евромайдана и подарившей безвиз, а Пабат – всего лишь депутатишко горсовета и перспективы хуе… хуже некуда. Вот для трамплина вверх, похоже, и война с маршрутками сгодится. Лоббирование же закупок единиц транспорта для города и рассматривать не буду – противно...



Так что же Пабат? По его словам, дело с транспортом в Киеве – аховое: для удовлетворения потребностей в перевозках на действующих маршрутах, но без маршруток дополнительно надо где-то взять 231 автобус, 172 троллейбуса и 62 трамвая. И в прошлом году коммунальное предприятие «Киевпастранс» должно было получить 100 новых автобусов производства белорусского МАЗ, но по состоянию на начало ноября 2017 года получило лишь 18 машин. В декабре Киеврада выделила дополнительно 110 млн. гривен, но это позволило оплатить поставку еще только 29 новых автобусов. И все.



А маршрутки делают что хотят. По данным Нацполиции Киева, в прошлом году зарегистрировано 264 аварии, виновниками которых являются именно «стиралки на колесах». КГГА констатировала, что 40% маршрутных такси в столице работают незаконно, а уже в январе текущего года более 50 маршруток самовольно подняли плату за проезд на 1 гривну. Ужос! Но не весь. По данным Пабата и городских чиновников, именно недофинансирование закупок транспорта «не позволит в ближайшее время открыть новые маршруты общественного транспорта в Киеве, разработанные по рекомендациям экспертов Всемирного банка».



Ну что тут можно сказать? Многие киевляне, не в курсе, что там советует Всемирный банк киевским транспортниками под водительством славного мэра Виталия Кличко, который, в этом уверено большинство, даже не понимает, о чем идет речь. Но многие замечают, что в Киеве за последние пару лет все же появились некоторые маршруты, которые значительно удлинились и связали до этого разъединенные районы и микрорайоны Киева.



Кто, скажите на милость, виноват в том, что 40% маршруток работают незаконно и, разумеется, могут не проходить необходимые техосмотры, ремонты и т. д.? Киевляне? Нет. Водители маршруток? Тоже нет. Ремонтники? С какого такого? А кто тогда? А те, кто воруют деньги и не закупают положенный транспорт. Это раз. Во-вторых, те, кто стригут купоны с нуждающихся пассажиров и щедро делятся ими с киевскими чиновниками

В Москве, похоже, назло шумерам, ариям и генетически выверенным украм эту проблему решили. К каждому аэропорту подвели выделенную линию электрички, которая безостановочно ходит каждые 30 минут (ночью реже) туда-сюда к московским вокзалам: 30-50 минут – и ты уже в городе, в метро. За 450 рублей (223 грн. по курсу НБУ), между прочим. Это и есть чисто европейский и, не побоюсь этого слова, мировой передовой опыт и подход

И это не маршрутки, а комфортабельные автобусы и троллейбусы. Но их мало, и по-прежнему положение спасают именно маршрутки. Не всегда, наверное, безопасные, подчас грязные и напоминающие транспорт для перевозки скота, но юркие, вездесущие, нередко не боящиеся пробок и умеющие их объезжать.И поэтому, по мнению многих киевлян, особенно тех, до кого не добрались «рекомендации Всемирного банка», маршрутки ежедневно спасают и довозят в нужное место. Им спасибо нужно сказать, что спасли украинцев по всей стране от отсутствия разваленного городского транспорта в лихие 90-е и спасают сейчас. Поэтому вердикт прост и логичен: не запрещать что-то надо, а наводить надлежащий порядок в том, что уже имеется и работает. Повторяю – РАБОТАЕТ. Вот кто, скажите на милость, виноват в том, что 40% маршруток работают незаконно и, разумеется, могут не проходить необходимые техосмотры, ремонты и т. д.? Киевляне? Нет. Водители маршруток? Тоже нет. Ремонтники? С какого такого? А кто тогда? А те, кто воруют деньги и не закупают положенный транспорт. Это раз. Во-вторых, те, кто стригут купоны с нуждающихся пассажиров и щедро делятся ими с киевскими чиновниками, крышующими незаконный извоз. Так давно повелось в Киеве. И не только с маршрутками, но и с такси, которых развелось, как грязи, но которые вообще ни за что не отвечают. А объем крутящихся в этом деле гривен исчисляется миллиардами.Но как это объяснить мэру, если он – «херой майдана», а совета спрашивает у куска асфальта, с которым азартно общается насчет того, почему это мертвые милиционеры дают так мало ценных рекомендаций. Как и кому нужно объяснять, что перед тем, как что-то запретить, нужно найти замену, причем равноценную тому, что запрещают. А то ведь получится как со сносом МАФов. Их снесли, тысячи людей лишись работы, а киевляне – необходимых товаров ширпотреба, которым они затоваривались в пошаговой доступности. Обещались как-то компенсировать потери, предоставить необходимые торговые площади, то да се. И где все это? Кто на это будет тратить деньги, когда их (деньги) можно украсть и раздерибанить? И украли и раздерибанили...Кому нужно объяснять, что если в Киеве два работающих аэропорта, то нужно обеспечить доставку к ним, к обоим, пассажиров именно городским транспортом, а не только на такси или пешком. И если в аэропорт «Борисполь» регулярно ходят специальные автобусы под названием «SkyBus» за 50-80 гривен с носа, то к аэропорту «Киев», находящемуся в черте города, городской транспорт (троллейбусы двух маршрутов) ходит в лучшем случае до 22.00. Нет, на чиновничьей бумаге они ходят типа и дольше, только никто их не видит и воспользоваться ими не может. Да и от ближайшей к аэропорту троллейбусной остановки в само здание «Киева» нужно идти пешком почти километр. Через дороги и буераки. С грузом, между прочим...И ведь многие знают эту историю. Сначала аэропорт, который тогда назывался скромнее – «Жуляны», решили вообще снести. А его земли отдать под застройку алчным застройщикам. Была войнушка, и территорию не поделили. А потом появились евроамбиции евроинтеграторов: мол, Киев – европейская столица, ей надо иметь два аэропорта. Как в Париже, Лондоне, Нью-Йорке. А чем, дескать, арии с шумерами хуже? Транспортную проблему решили нивелировать, построив туда метро. Красиво? Нет слов. Но деньги-то на метро украли. Потом обещались к «Евро-2012». Мол, чемпионат Европы по футболу, то да се.Премьер «кровавой панды» Николай Азаров даже пробил постройку нового международного терминала, деньги на который вместе со «строительством метро» предыдущие «оранжевые» еврооптимисты имени Виктора Ющенко тоже, как бы так сказать помягче, оприходовали не по назначению, то есть украли. Но и «Евро-2012» аппетиты не уменьшил, и метро в аэропорт «Киев» нет. Амбициозное название есть, а добраться трудно. Только на такси, водители которых, например, к моему месту жительства требуют 150-200 гривен, в то время как заказанное такси оттуда и туда даже с учетом повышения тарифов и времени суток обходится в 40-50 грн. Как так? А вот так. Тоже, наверное, кто-то что-то крышует и стрижет в доле. Уж лучше бы старое название оставили аэропорту – можно было бы «нэгаразды» на «совок» или на «Путинакоторыйнапал» списать...Кстати, о Путине, «Мордоре» и его столице. Там, в Москве, похоже, назло шумерам, ариям и генетически выверенным украм эту проблему решили. К каждому аэропорту подвели выделенную линию электрички, которая безостановочно ходит каждые 30 минут (ночью реже) туда-сюда к московским вокзалам: 30-50 минут – и ты уже в городе, в метро. За 450 рублей (223 грн. по курсу НБУ), между прочим. Это и есть чисто европейский и, не побоюсь этого слова, мировой передовой опыт и подход. Удобно, регулярно и не очень дорого. Так все столицы и крупные города мира решают проблему доставки пассажиров в свои аэропорты. Кроме, разумеется, почему-то Украины, которая тоже идет в Европу, но как-то не так. Точно назло укроевропейцами и «кыянам з Коломыи та Франкивська» делали «кляти москали». Чтобы нарочито уесть и специально унизить. Вот только в слове «рЕгулярно» случилась опечатка «рОгулярно». Как вы думаете, почему так?..А ведь те же регулярные, проверенные и по закону лицензированные маршрутки в «Киев» (аэропорт) из Киева (города) же могли бы все решить. Но, видимо, молчат кусок асфальта и мертвые милиционеры, и смотрит мэр Виталик туда, куда не все лишь могут смотреть, а проблема не решается. Ни в сегодняшнем, ни в завтрашнем дне....Короче, не о том думает начальство, когда Киев подчас стоит в пробках, а застрявшие люди готовы вступить в интимные отношения в грубой извращенной форме с мэром, КГГА и всем Киевсоветом, не о том. Не маршрутки виноваты в том, что кто-то пи… пардон, неадекватный......А вот здесь мы, извините, и выходим на главное. Сегодня похоронили в Киеве первого космонавта Украины Леонида Каденюка. Пришли прощаться три президента – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Кучма отметил скорбно: «Первый космонавт независимой Украины – мы должны все помнить. Мне казалось, что он до ста лет доживет. Часто с ним общался, практически последние годы он был без работы. Его сдерживали, хотя он очень талантливый человек. Общаться с ним было очень легко, потому что он всегда вел себя, не указывая, что имел возможность гордиться собой, своим полетом». А Каденюк, между прочим, умер в парке прямо на скамейке, потому что к нему... не приехала машина «скорой помощи». То ли пробки в городе помешали. То ли деньги, которые, по идее реформаторши Ульяны Супрун по кличке «Доктор Смерть», должны были «идти за пациентом», не туда пошли. Или поехали. НЕ ТУДА (выделено мною. – Авт.). Как и весь Киев. И как, похоже, вся страна, которую разворовали, заболтали, профукали...