Последний шанс: продажа квартир в ЖК «Французский Квартал» от “bUdCapital”

Известная на рынке строительства жилой недвижимости инвестиционная компания “bUdCapital” предлагает сегодня на продажу последние квартиры в ЖК «Французский квартал» – одном из самых выразительных в архитектурном смысле жилых комплексов Киева. Это прекрасная возможность реализовать свои мечты желающим иметь новое, современное жилье премиум-класса в престижном районе – на Печерске.



Жилой комплекс «Французский квартал» – это уютный уголок европейского комфорта, расположенный в Печерском районе украинской столицы на участке в 5 га, ограниченном улицами Анри Барбюса, Ковпака и Академика Филатова. Близость сразу трех станций метро («Лыбедская» – 600 м, «Дворец Украина» – 900 м и «Печерская» – 1400 м), а также основных транспортных артерий города (бульвара Дружбы народов и ул. Большая Васильковская) обеспечивают идеальную транспортную доступность новостройки.



Среди других достоинств нового микрорайона можно отметить:



• хорошо развитую инфраструктуру с наличием в пешей доступности детсадов и школ, медицинских и торговых объектов, кафе, ресторанов и других заведений для занятий спортом и полноценного отдыха;

• продуманную и функциональную планировку жилья с наличием 1-, 2-, 3-, 4- и даже 5-комнатных квартир с просторными кухнями (не менее 12 м.кв.) и гардеробными;

• уютный благоустроенный двор, со всех сторон огражденный от городского шума многоэтажными корпусами, с детскими площадками, зонами отдыха и ландшафтным дизайном, украшенным 16-метровой копией Эйфелевой башни;

• наличие собственного подземного паркинга.



Чтобы ознакомится с более подробной информацией о комплексе, наличии квартир в нем и их цене можно перейти на сайт новостроек Печерска.



Справка о компании



Компания по управлению капиталами “bUdCapital” является одним из наиболее значимых и авторитетных инвесторов на рынке новой жилой недвижимости. Вкладываясь в строительство жилья, компания помогает будущим новоселам подобрать наиболее подходящий вариант в лучших новостройках Киева, а также максимально выгодно и безопасно для клиента совершить покупку.



Контактная информация



Киев, ул. Академика Филатова, 2/1,

телефон: +380443336001,

e-mail: info@budcapital.com.ua.



