Специалисты создали уникальное оружие против рака

Вакцина с двумя соединениями, стимулирующими иммунную систему, вводится прямо в опухоль. Средство убивает раковые клетки (даже те, которые уже отправились в другие части тела). Новый метод успешно борется с лимфомой, меланомой, раком молочной железы и толстой кишки. Скорее всего, он будет сочетаться с другими методами лечения, пишет UPI.com.



Ученые из США провели исследование на мышах. Вакцину вводили грызунам с разными формами рака. В большинстве случаев одного раза было достаточно для уничтожения опухолей. Исследователи хотят в ближайшее время начать испытания с участием людей. По мнению специалистов, побочные эффекты будут минимальными.



Исследователи объясняют: когда опухоль появляется, иммунная система распознает раковые клетки и поручает их уничтожение T-клеткам. Однако в процессе роста опухоли раковые клетки находят способы подавления активности Т-клеток. Благодаря этому рак развивается и распространяется.



Соединения из экспериментальной вакцины действуют на иммунную систему по-разному. Одно повышает эффективность работы клеток иммунной системы и заставляет их звать подкрепление, а второе стимулирует размножение и миграцию иммунных клеток. Так, вакцина настраивает иммунную систему на борьбу с раком.

