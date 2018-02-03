Украина резко нарастила экспорт шмелей

В 2017 году Киев увеличил экспорт шмелей на 23,5 тонны, сообщает издание "Украинские новости". В 2017 году в период с января по сентябрь из страны было вывезено 73 тонны шмелей. Это на 48%, больше, чем за аналогичный период в 2016 году. В денежном выражении поставки принесли 307,3 тысячи долларов, что в два раза больше, чем в позапрошлом году.