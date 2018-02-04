США допускают применение атомного оружия в ответ на неядерное нападение

Американская администрация не исключает применения атомного оружия в случае неядерного нападения на Соединенные Штаты. Об этом заявил в пятницу первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан, комментируя новую американскую ядерную доктрину.



"США изучат возможность применения ядерных вооружений лишь в чрезвычайных обстоятельствах, чтобы защитить жизненно важные интересы США, их союзников и партнеров. Ядерная доктрина проясняет давнюю политику и гласит, что чрезвычайные обстоятельства могут включать в себя существенное неядерное стратегическое нападение", - сказал замглавы Пентагона.



Как он утверждал, "это пояснение имеет стабилизирующее воздействие". "Оно снижает риск применения ядерного оружия кем бы то ни было", - считает Шанахан.



В самом документе, несекретная версия которого занимает 75 страниц, говорится, что Вашингтон "рассмотрит [возможность] применения ядерного оружия только при чрезвычайных обстоятельствах, чтобы защитить жизненно важные интересы США, союзников и партнеров". При этом уточняется, что "чрезвычайные обстоятельства могут включать существенные неядерные стратегические нападения". К таковым отнесены, в частности, "атаки на гражданское население или инфраструктуру США, их союзников и партнеров, атаки на ядерные силы США и их союзников, их командные и контрольные структуры или системы раннего предупреждения [о ракетном нападении]".



"США не будут применять ядерное оружие или угрожать применением ядерного оружия против неядерных государств, которые являются членами Договора о нераспространении ядерного оружия и выполняют свои обязательства в области нераспространения", - пояснили составители доктрины. Они также утверждают, что "на сегодняшний день является неоправданной" идея взять на себя обязательство не применять ядерное оружие первым. "Политикой США остается сохранение определенной двусмысленности относительно точных обстоятельств, которые могут привести к американскому ядерному ответу", - гласит документ.



Также Шанахан отметил, что изложенные в новой ядерной доктрине рекомендации не требуют расширения ядерного арсенала страны и создания новых боеголовок.



"Ядерная доктрина содержит рекомендации к поддержанию эффективности нашего сдерживания. В том числе это подразумевает снижение мощности боезарядов боеголовок ракет, размещенных на подводных лодках, а также размещение крылатых ракет морского базирования", - сказал он.



"Никакие из рекомендаций не требуют создания новых ядерных боеголовок и расширения ядерного арсенала", - сказал Шанахан.



Замминистра обороны США по политическим вопросам Джон Руд во время брифинга для журналистов сообщил, что заявления России о применении ядерного оружия, ее ядерная доктрина, а также военные учения вызывают обеспокоенность США и их союзников.



"В последнее время мы видели публичные заявления российских властей с угрозами применения ядерного оружия, ядерную доктрину, которую продвигает российское правительство. Кроме того, мы видели учения, в которых были задействованы некоторые из этих возможностей. Так что комбинация этих заявлений, учений и изменений в имеющихся возможностях, доктринальных изменений вызывают обеспокоенность США и наших союзников", - сказал он.

"Определенно есть растущие угрозы: Россия увеличила свою зависимость от ядерного оружия и свои возможности. Она создает обширный и диверсифицированный ядерный арсенал. Мы не хотим считать [Россию] противником, <...> мы продолжаем успешно следовать СНВ-3...", - сказала в свою очередь исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по контролю за вооружениями, верификации и проверке соглашений Анита Фридт.



Руд также заявил, что уменьшение мощности ядерных боезарядов на подводных лодках и размещение на них крылатых ракет не будет означать увеличение риска применения этого оружия. "Краткий ответ - нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. "Мы должны иметь более гибкие возможности осуществления сдерживания", - добавил он.



По мнению Руда, опасения Соединенных Штатов по поводу ядерного потенциала КНДР перестали быть гипотетическими, хотя еще несколько лет назад они были таковыми.



"К сожалению, некоторые из опасений, которые были у нас еще несколько лет назад, стали теперь не такими уж гипотетическими, учитывая ту угрозу, с которой мы сталкиваемся [со стороны КНДР]. <...> В связи с этим очень важно укреплять [ядерное] сдерживание", - сказал он.

