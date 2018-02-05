Саакашвили вызвал Порошенко на майдан для публичной отставки

Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили пригласили Петра Порошенко прийти на следующее народное вече в Киеве. "Мы вызываем Порошенко на майдан (Незалежности, площадь Независимости. — Прим. ред.) на 18 февраля для объявления решения об отставке", — зачитал резолюцию митинга один из соратников Саакашвили, депутат Верховной рады Украины Юрий Деревянко.

На этом же мероприятии экс-президент Грузии планирует презентовать альтернативное правительство Украины и десять потенциальных кандидатов в президенты.



"Людей больше чем достаточно, не все еще умерли, не все еще уехали", — сказал политик.



Собрание начнется в 12:00, аналогичные акции также пройдут в других городах Украины.



В воскресенье в центре Киева сторонники Саакашвили провели очередной марш с требованием импичмента Порошенко, а затем собрались на "народное вече". Люди скандировали: "Долой барыг!", "Чемодан, вокзал, Мальдивы!", "Отставка!". В руках у многих были госфлаги Украины и красно-черные флаги украинских националистов. В акции приняли участие несколько тысяч человек.



Такие акции Саакашвили систематически проводит с ноября. Люди требуют принять закон об импичменте, который должен урегулировать не работающую сегодня процедуру отставки президента.

