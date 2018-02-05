Ученые обнаружили в мозге источник тревоги и страха

Специалисты из Колумбийского и Калифорнийского университетов нашли клетки мозга, отвечающие за тревогу и страх. Эти эмоции позволяют избежать опасности, но в некоторых ситуациях человеку не под силу с ними совладать. Открытие ученых может привести к разработке новых методов лечения тревожных расстройств, сообщает International Business Times



Исследователи провели серию экспериментов на мышах. Было установлено, что определенные клетки гиппокампа (мозгового центра эмоций и памяти) становились активными после того, как грызунов помещали в опасные ситуации, к примеру, поднимали на высокой платформе или оставляли на открытом месте. Чем сильнее мышь ощущала тревогу, тем отчетливей проявлялась активность нейронов.



Специалисты применили метод оптогенетики. Они воздействовали на нейроны лучом света. Благодаря этому испуганные подопытные животные успокаивались. О роли гиппокампа в формировании памяти давно известно, в свою очередь недавнее исследование проливает свет на значение гиппокампа в контроле тревоги и страха.

