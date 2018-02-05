Госдолг и Аслунд: сдохнем ли мы без МВФ?

Будет скучно. Но познавательно. И в некотором роде эксклюзивно. На прошлой неделе известный экономист Андерс Аслунд разразился апокалиптическим интервью о том, что до выборов президента Украины в 2019 году МВФ и ЕС не дадут нам ни копейки. Минфин тем временем опубликовал программу управления госдолгом на 2018 год. Мол, долги колоссальные, но у нас все под контролем. Перезаймем. Суть ответа Аслунда Минфину можно свести к фразе: «сдохнете вы со своими облигациями без МВФ, пипец вашему экономическому росту».



Итак, с чего начать? Начну, пожалуй, с Аслунда. Одни называют его шведским экономистом, другие американским. Я помню его как сотрудника команды Джеффри Сакса – советника премьер-министра РФ Егора Гайдара. А затем как экономического советника президента Украины Леонида Кучмы и правительства Павла Лазаренко. Потом он, кажется, числился советником президента Виктора Ющенко.



Или не числился, а исполнял роль “почтового голубя”, принося нам благие и не очень вести от стратегических партнеров и генеральных спонсоров наших реформ. Как следует из его интервью, реформ, разочаровавших западный мир.



Не знаю, кто конкретно прислал Аслунда в этот раз, но его резкие замечания в адрес власти, которая “не заинтересована в борьбе с коррупцией, поэтому чиновники контролируют экономику и получают от этого прибыль”, ничего нового в себе не несут. Особенно после того, как глава МВФ Кристин Лагард и посол США в Украине Мари Йованович четко и почти грубо сформулировали требования по Антикоррупционному суду и проч.



Кстати, в Румынии, которую нам навязывают как образец для подражания в борьбе с коррупцией, неспокойно. Вроде бы они все сделали правильно, всех пересажали, включая премьера, нескольких генералов и лидеров партий, 16 министров, 25 депутатов, с десяток мэров, в частности мэра Бухареста и мэра Констанцы. И все это усилиями Национального антикоррупционного директората (DNA) под командованием американской любимицы, прокурора Лауры Кодруцу-Ковеси (аналог нашего НАБУ).



Но вот беда. Совет Европы недавно заявил, что румынские власти прилагают недостаточно усилий для преодоления коррупции в стране, и низко оценил усилия румынских властей в борьбе против коррупции. Поскольку Румыния уже член ЕС с 2007 года, румын мало чем можно напугать. Ну вот заявили, что высокий уровень коррупции в Румынии является важнейшим препятствием на пути вхождения страны в Шенгенскую зону. Страна вздрогнула и вышла на "Марш надежды" в борьбе с коррупцией. Власти обещали поднажать...



На фоне всего этого упреки Андерса Аслунда в адрес наших чиновников-коррупционеров, вынесенные в заголовок интервью “Украинская власть заботится о собственном обогащении, а не о благосостоянии населения”, опубликованном на “Экономической правде”, звучат, мягко говоря, банально.



Но небанальны его угрозы, что денег до выборов не будет. На вопрос о том, что в будущем будет происходить с курсом гривны, Аслунд ответил: "Курс зависит от сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Очевидно, что Администрация президента не заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с МВФ".







И добавил: "И я бы не ожидал, что к выборам президента, которые состоятся в 2019 году, МВФ или Европейский Союз дадут Украине кредиты. Поэтому гривна будет оставаться слабой".



Затем он подлил масла в огонь, сказав, что "сейчас объем международных резервов Украины составляет $18 млрд., но из-за малого объема импорта этих резервов недостаточно". И обесценил все наши надежды на спасение, заявив: Украина, конечно, может выйти на внешние рынки без программы МВФ, но это будет иметь печальные последствия.



"Это будет повторение того, что делал Виктор Янукович в 2011 году. Янукович думал, что он сможет продавать облигации на рынке, и он это делал до 2012 года. Тогда процентная ставка увеличилась до 10%, а спроса на облигации не было", – накаркал “видатний” экономист.



Если коротко, то сказанное Аслундом можно свести к фразе: “выпуск еврооблигаций без продолжения сотрудничества с МВФ станет причиной финансового кризиса в Украине”. А в кризисе, если он нас постигнет, будет полностью виновата украинская власть коррупционеров и казнокрадов. Так как эта власть не хочет добровольно отдавать себя под суд (антикоррупционный), то сгинем мы все.



Трудно после этих слов держать себя в руках. Даже попытки вспомнить, что Аслунд советовал Гайдару и Лазаренко (хи-хи) и эти советы ничем хорошим не закончились, не приносят самоуспокоения.



Успокоить нервы может только Минфин, выложивший на своем сайте оригинал очень ценного документа: приказа №69 от 31 января 2018 года об утверждении “Програми управління державним боргом на 2018 рік”.







Коротко смысл документа можно свести к трем словам: “МВФ, иди в баню”. У нас есть выход. В сентябре 2017-го Украина получила доступ к рынку еврооблигаций, это рынок без условий. С процентами, которые выше, чем у Фонда. Но еще вопрос, как проще жить: платить высокие проценты кредиторам и не иметь геморроя с МВФ, или иметь геморрой, но по более низкой цене.



Пока этот вопрос остается открытым, перейдем к скучным, но необходимым цифрам. Это и есть обещанный эксклюзив. Итак, по данным Минфина, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в долларовом эквиваленте за последний год выросла на 7,5% – до $76,3 млрд. В гривнах это приблизительно 2,142 трлн. грн. За три ближайших года Украина должна вернуть $16 млрд. Много. Очень много. Но не катастрофа.



Общие выплаты по государственному долгу, которые должны быть осуществлены в 2018 году, оцениваются на уровне 306 млрд. грн. Из которых 63,2% или 193,3 млрд. грн. – выплаты по внутреннему долгу и 36,8% или 112,5 млрд. грн. – выплаты по внешнему долгу. Доля расходов по обслуживанию государственного долга в расходах общего фонда государственного бюджета за 2018-й ориентировочно составит 14,3%.



Из данного абзаца напрашиваются два вывода. Первый – внутренний долг выше внешнего почти в два раза, но на нем можно сэкономить. Своим не заплатить – дело неблагодарное, но святое. Кто не захочет пострадать за родину и поучаствовать в реструктуризации, тот агент Кремля. Это же ясно, как божий день. Расходы на проценты – 14,3% не так уже велики, чтобы безутешно плакать.



Теперь самое интересное – платежи. В 2018 году на погашение государственного долга запланировано 175,7 млрд. грн., из которых 114 млрд. или 64,9% – это платежи по внутреннему долгу (те, что можно не платить, хи-хи, – автор), а 61,7 млрд. грн. – платежи по внешнему долгу (ну, тут без вариантов). Из них погашение обязательств перед МВФ – 43,8 млрд. грн., перед МБРР – 8,3 млрд. грн., перед ЕБРР – 3,8 млрд. грн.



Наибольшие по объемам платежи по погашению государственного внутреннего долга в 2018 году предусмотрены по ОВГЗ 2016 года выпуска в сумме 79,5 млрд. грн., ОВГЗ-2017 в сумме 21 млрд. грн. и ОВГЗ-2013 в сумме 11,8 млрд. грн.



В обслуживании государственного внешнего долга наибольший удельный вес будут иметь выплаты по реструктуризированными в 2015 году облигациям в сумме 27,3 млрд. грн. (низкий поклон и вечная “благодарность” Наталье Яресько). По ОВГЗ 2017 года в сумме 6,66 млрд. грн. (ну и цифра!). По кредитам МВФ в сумме 5,2 млрд. грн. и по кредитам МБРР в сумме 3,1 млрд. грн.



Где мы возьмем деньги на такие масштабные выплаты? Ответ на это у Минфина есть, и он предсказуемый – там же, где брали раньше. На мировых рынках. Акулы капитала уже приветственно раскрыли пасти и ждут, когда мы обратимся к ним за помощью под немалые проценты.



Как пишет Минфин, запланировано финансирование Государственного бюджета Украины с помощью широкого спектра долговых инструментов на общую сумму 232 млрд. грн. По прогнозным расчетам наибольший удельный вес будут иметь долгосрочные инструменты – 55,1%, среднесрочные инструменты будут составлять 31,9%, краткосрочные инструменты – 12,9%. Долговые инструменты с фиксированной ставкой ориентировочно составят 92,3%, а с плавающей – 7,7%.



На внутреннем рынке планируется осуществление заимствований на сумму около 123,7 млрд. грн. или 53,4% общей суммы заимствований. На внешних рынках с учетом заимствований по специальному фонду Государственного бюджета Украины – 108,2 млрд. грн. (46,6%).



Минфин замечает, что объем платежей по обслуживанию государственного долга “может быть выше прогнозируемого в случае изменения тенденции в динамике плавающих ставок (LIBOR, EURIBOR и индекса инфляции)”. Другими словами, мы допускаем, что проценты могут быть выше запланированных. Но что поделаешь: хочешь отдавать старые долги, залезай в новые.



Что же касается мрачных прогнозов Аслунда, то никакого финансового кризиса у нас не будет. А будет устойчивый экономический рост на 5-7%. В этом убежден премьер Владимир Гройсман. Он также убежден, что глава парламента и президент объединятся вокруг его пиар-хода: объявленной подготовки 35 уникальных законов, специально предназначенных для ускорения роста экономики.



О каких законах идет речь? Как вы не знаете?! На прошлой неделе Гройсман заявил, что правительство подготовило пакет из 35 законопроектов, принятие которых парламентом позволит Украине достичь устойчивого экономического роста на 5-7% в год в среднесрочной перспективе. И, благодаря этому росту, за три года Украина с легкостью вернет те самые $16 млрд.



По словам премьера, законопроекты предусматривают внедрение «единого окна» на всех украинских таможнях, дальнейшую реформу Государственной фискальной службы, законодательное урегулирование деятельности бизнес-омбудсмена, создание Службы финансовых расследований, урегулирование деятельности обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с международными стандартами, комплексную дерегуляцию для прогресса страны в рейтинге Doing Business, дерегуляцию в нефтегазовой отрасли.



А также упрощение валютного регулирования, создание условий для доступного кредитования, компенсацию государством стоимости кредитов бизнеса, упрощение работы институциональных инвесторов в Украине, создание товарных бирж, защиту прав кредиторов и вкладчиков банков, а также усиление защиты интеллектуальной собственности.



Абсолютно феноменальный пакет. Должен однозначно понравиться потенциальным кредиторам и заставить забыть их обо всех тех недоразумениях с МВФ и ЕС, о которых говорил Аслунд. Какая борьба с коррупцией, какой там антикоррупционный суд, когда премьер-реформатор подает 35 отборных, свежих и все меняющих законопроектов. Экономика будет расти как на дрожжах. Особенно, если подкинуть в нее немного денег.



Чем-то мне эти проекты отдаленно напоминают пакет законов под названием «Экономический рост», который подавало правительство Павла Лазаренко в конце 1996-го. Это были 250 реформаторских законопроектов, подготовленных Виктором Пинзеником, которые Лазаренко кинул под бюджет на 1997 год. В результате не приняли ни бюджет, ни законы. Точнее, бюджет приняли только летом 1997-го, накануне отставки одиозного премьера. А до этого Павел Иванович управлял казной в ручном режиме в свое удовольствие. Что в это время ему советовал Аслунд, знает только он сам. В интервью об этом ничего сказано не было...



