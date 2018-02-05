Пропитана кровью историческая правда о вековом геноциде азербайджанцев

Обретение независимости Азербайджаном сделало возможным воссоздание объективной картины исторического прошлого азербайджанского народа. Раскрываются истины, что были засекречены и запрещены долгие годы, выявляется подлинная суть фальсифицированных в свое время фактов. После длительного мирного периода возродилось национально-освободительное дви¬жение, что в результате развала в 1917 году Российской империи завершилось обретением независимости тремя основными населяющими Закавказье народами - грузинским, азербайджанским и армянским.





Поощренная этим успехом Армения, в течение всего XX века пыталась захватить территории Грузии и Азербайджана, что продолжается до сих пор. Поражение России в первой мировой войне, чему в значительной степени способствовала часть лидеров большевистской партии во главе с платным агентом Германии А.Парвусом и его «учениками» В. Лениным и Л.Троцким, поставило страны Закавказья в трудное положение.



Армяно-азербайджанское противостояние оставило кровавый след в истории Азербайджана и даже Турции. История политики геноцида и агрессии армянских националистов против азербайджанского народа насчитывает уже 200 лет.



… "Геноцид, неоднократно осуществленный против азербайджанского народа и не получивший в течение длительного времени должной политико-правовой оценки, является одной из таких нераскрытых страниц истории", — было отмечено в указе президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева еще 26 марта 1998 года.



Люди вспоминают все кровавые события, происходившие в Азербайджане в последние сто лет, и массовые репрессии против азербайджанцев, организованные 30—31 марта 1918 года за правилами, так называемой, Бакинской коммуны совместно с армянскими шовинистами. Тогда они и осуществили, невиданную по сей день, бойню мусульманского населения.



31 марта – «День геноцида азербайджанцев»





…Лишь 80 лет спустя – 26 марта 1998 года в Указе Президента Азербайджанской Республики «О геноциде азербайджанцев», подписанном общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, этим чудовищным событиям оценка и 31 марта объявлено «Днем геноцида азербайджанцев» и давший всестороннюю политико-правовую оценку происшедшему.



18 января 2018 г. своего Распоряжение «О 100-летии геноцида азербайджанцев 1918 года» Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, отмечает, что «На различных этапах истории армянские националисты в целях реализации мифической идеи «Великой Армении» осуществляли против наших соотечественников этнические чистки, депортации и геноциды. Одной из самых чудовищных трагедий, учиненных против азербайджанского народа, являются массовые расправы, совершенные с особой жестокостью 100 лет назад – в марте-апреле 1918 года дашнакско-большевистскими вооруженными отрядами, действовавшими под мандатом Бакинского Совета. В те дни в городе Баку, а также в других городах и уездах, входивших в Бакинскую губернию, десятки тысяч мирных жителей были убиты именно из-за их этнической и религиозной принадлежности, были разрушены населенные пункты, стерты с лица земли памятники культуры, мечети и кладбища. Впоследствии еще более озверевшие армянские националисты продолжили нечеловеческие деяния, учинили массовые расправы, грабежи и этнические чистки в Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Ширване, Иреване и других регионах.»



Эти документы — своеобразная программа, необходимая для сохранения национальной памяти сегодняшних и будущих поколений азербайджанцев. В историческом указе, раскрывающем политику геноцида и депортации азербайджанцев, есть такие строки: "После обретения Азербайджанской Республикой независимости появилась возможность для создания объективной истории нашего народа. Раскрываются события, на которые был наложен запрет, они анализируются и получают свою настоящую оценку. Геноцид, неоднократно применявшийся против азербайджанского народа и на протяжении долгих лет не получавший должной политико-правовой оценки, — одна из нераскрытых страниц истории".



По мнению азербайджанских специалистов, ХХ век запомнится миру крайне отвратительным и невиданным дотоле армяно-тюркским противостоянием, в котором Баку винит армян, плохо относящихся ко всем, кто говорит на тюркском языке. Цель этой армянской политики — изгнание азербайджанцев с их исторических земель и создание на "освободившейся" территории "Великой Армении". А "Великая Армения" — это плод больного воображения армянских историков и идеологов, вызывающего к жизни террористические проявления, ведущие к бесчеловечным акциям и даже кошмарным преступлениям, жертвой которых становился и азербайджанский народ. В подтверждение этого тезиса Баку приводит тот факт, что Армения, "созданная" в Нагорном Карабахе на исторических азербайджанских землях, — это оккупированные 20% территории Азербайджана, на которых проведена этническая чистка, сравнимая с геноцидом, и совершены акты вандализма против азербайджанцев…



Политика геноцида и террора



…За последующие годы Азербайджан провел большую работу по доведению до международной общественности правды о геноциде и этнических чистках. В указе затронуты и исторические корни армянской агрессии против Азербайджана, нашла свое отражение политика геноцида и террора. В документе также подчеркивается, что на протяжении всей истории геноцид против азербайджанцев осуществлялся в результате русско-армянского партнерства. Таким путем Российская империя хотела закрепиться на Южном Кавказе, а Армения, пользуясь покровительством России, желала захватить исконные азербайджанские земли и построить на них "Великую Армению". Еще в 1721 году, во время похода на Кавказ и завоевания прикаспийских территорий Азербайджана, в том числе и Баку, Петр I столкнулся с жестким сопротивлением местного населения и запустил в действие «армянскую карту», то есть 10 ноября 1724 года издал указ разместить в Баку и Дербенте представителей вероломного армянского населения на прикаспийских регионах. Согласно указу, первая группа армянских семей была переселена в регионы Гилан и Мазандаран, а также в Баку, который находился в руках русских.



В продолжение этой политики в 1768 году Екатерина II издала указ о взятии армян под защиту империи. А в 1802 году император Александр I дал конкретные инструкции кавказскому наместнику князю Павлу Цицианову: "Во что бы то ни стало надо использовать армян для захвата азербайджанских ханств".



С этого и начинается история оккупации азербайджанских земель. Гюлистанский (1813 года) и Туркменчайский (1828 года) договора, разделившие Азербайджан на две части – Северний Азербайджан и Южный Азербайджан, ускорили процесс арменизации земель Северного Азербайджана. Сразу после Туркменчайского договора - 21 марта 1828 года указом императора Николая I на территории Иреванского и Нахчыванского ханств была создана «Армянская область». Документ фактически заложил фундамент создания будущей Армении на территории Азербайджана (памятник установлен в 1978 году в честь 150-летия переселения армян на территорию Нагорного Карабаха Азербайджана). Согласно статистике того периода, в центре «Армянской области» городе Иреване жили 7331 азербайджанец и 2369 армян. Параллельно с этим на основе пункта 15 Туркменчайского договора в Иреван, Карабах и Нахчыван из Ирана переселились еще 40 тысяч армян. Аналогичные процессы произошли и после русско-турецких войн 1829 и 1878 годов. С территории Турции на указанные территории переселились 85 тысяч армян. Все эти процессы сопровождались насильственным изгнанием, убийствами коренных жителей - азербайджанцев.



В качестве приманки для привлечения дашнаков на свою сторону большевики также использовали «Декрет о Турецкой Армении» от 29 декабря 1917 года, подписанный В. И. Лениным и И. В. Сталиным. Этот декрет предполагал создание армянской автономии на временно оккупированной русскими войсками турецкой территории. Причем, большевистские вожди предусмотрительно возложили реализацию данного декрета на руководителя бакинских большевиков С. Шаумяна, которому было предписано оказывать всяческое содействие армянским организациям «для проведения в жизнь национальной идеи, которую ждал в течение веков угнетенный армянский народ».



Массовые погромы в Баку, Шуше, Зангезурском уезде, Карабахе



Во второй половине XIX века геноцид в отношении азербайджанцев принял плановый характер. Вознамерившись создать на территориях Азербайджана, Турции и Грузии "Великую Армению", идеологи этой сумасбродной идеи создают террористические организации "Гпчак" (1887 год, Женева), "Дашнакцутюн" (1890 год, Тифлис), "Союз армянских патриотов" (1805 год, Нью-Йорк). Программные установки этих организаций пестрят указаниями "освобождать территории" от азербайджанцев.



Русская революция 1905—1907 годов открыла широкие возможности для "великоармян". Пользуясь неразберихой, они совершили массовые погромы в Баку, Шуше, Зангезурском уезде, Карабахе, разграбив и уничтожив 75 азербайджанских населенных пунктов.



После революции 1905—1907 годов процесс депортации и геноцида в отношении азербайджанцев продолжился в скрытой форме. Подтверждают этот факт и статистические данные того времени. На основе сведений, опубликованных в 1916 году, население Иреванской губернии выросло в 40 раз и достигло 570 тысяч человек. Но число азербайджанского населения при этом уменьшилось в 4,6 раза. Но несмотря на депортацию и притеснения, в Иреванской губернии все равно проживали 247 тысяч азербайджанцев, что составляло 45% всех ее жителей.



Первая мировая война, разразившаяся в 1914 году, и последовавшая за ней революция 1917 года создали благоприятные условия для возобновления притязаний к Азербайджану. В начале 1915 года армянское население северо-восточных провинций Турции начало провокации против Османского государства и осуществило массовую резню и депортацию турок. Турция тоже ответила жесткими действиями. И вместе с армянскими военными отрядами с территории Турции в Иреванскую губернию, Зангезур и Карабах переселилось огромное число армян. Опиравшиеся на русскую армию армяне вначале в Нахчыване и Иреване, а затем в Карабахе и других регионах Азербайджана силой потеснили мирных азербайджанцев.



Затем в соответствии с Эрзурумским соглашением, заключенным между Османским государством и большевистским Закавказским комиссариатом, русские войска оставили свои позиции на Кавказском фронте, и их место заняли армянские вооруженные формирования. Воспользовавшись царившей анархией, армяне развернули террор против азербайджанцев: до марта 1918 года в Иреванской губернии были разграблены и сожжены 199 азербайджанских сел, из 135 тысяч азербайджанцев, проживавших на этих территориях, часть подверглись истреблению, а остальные вынуждены были скрыться в регионах, контролировавшихся турецкими войсками.



Всем этим руководил Степан Шаумян, назначенный 16 декабря 1917 года Советом народных комиссаров РСФСР чрезвычайным комиссаром по делам Кавказа. Шаумяну были предоставлены чрезвычайные полномочия по проведению политики советизации Кавказа, оказавшегося под оккупацией русских войск. Сначала изменения, происходившие в ходе мировой войны, как нельзя лучше соответствовали оголтелым планам армянских националистов.



Повод для кровавого конфликта



После заключения Брест-Литовского мирного соглашения (март 1918 года) русская армия покинула Карс, Ардаган и Батуми, данные регионы перешли под турецкую юрисдикцию, и правительство Турции потребовало освободить эти области. Часть русских и армянских войск, вернувшихся из Ирана и Турции, обосновались в Баку, где в то время находилось небольшое число мусульманских военнослужащих-добровольцев. Шаумян, воспользовавшись тем, что мусульманские военнослужащие решили отправить оружие добровольцам в Лянкаран, отдал приказ воспрепятствовать отправке оружия и боеприпасов в этот южный город. В завязавшейся перестрелке были убитые и раненые. Это стало поводом для конфликта: Шаумян натравил русских и армян на азербайджанцев, и в Баку произошла резня мусульманского населения.



Утром 30 марта армяно-большевистские формирования подвергли город залповому огню с военных кораблей. После артподготовки вооруженные дашнаки врывались в дома азербайджанцев и совершали безжалостные убийства. Резня приняла массовый характер в ночь с 31 марта на 1 апреля. За три дня в Баку было убито 17 тысяч человек. Отряды Шаумяна конфисковали имущество жителей Баку на сумму в 400 миллионов рублей, разрушили многие мусульманские места поклонения. Дашнаки и большевики обстреляли из тяжелых орудий и мечеть Тязяпир, предали огню здание "Исмаилийе" — один из величественных памятников архитектуры Баку. С 30 марта по 2 апреля в результате устроенного кровавого побоища в Шамахе было убито 8027 азербайджанцев (в том числе 2560 женщин и 1277 детей), сожжены дотла 53 мусульманских села. В Губинском уезде бесчинствующие дашнаки уничтожили 162 села, убили более 16 тысяч мирных жителей. Тысячи наших соотечественников простились с жизнью в Лянкаране, Мугани. Полностью разрушены 160 азербайджанских населенных пунктов в Нагорном Карабахе, устроена резня в Шуше. В марте—апреле 1918 года в Баку, Шамахе, Губе, Мугани и Лянкяране было убито 50 тысяч азербайджанцев, свыше 10 тысяч человек оказались изгнанными из родных домов. В Шамахе было разрушено 58 сел, уничтожено 7 тысяч мирных жителей (1653 женщины и 965 детей). Стерты с лица земли 122 села на территории Губы, 150 — в верхней части Карабаха, 115 — в Зангезуре, 211 — в Иреванской губернии, 92 — в Карсской области, невзирая на пол и возраст, убиты десятки тысяч людей.



За 70 лет господства советской идеологии мартовские события преподносились в историографии как "гражданская война", "контрреволюционный мятеж", а на самом деле имел место очередной геноцид нашего народа дашнакско-большевистскими силами. Его организатор Шаумян в телеграмме СНК РСФСР, отправленной 13 апреля 1918 года, писал: "Воспользовавшись нападением на наш пехотный отряд, мы перешли в наступление по всей линии фронта. Сегодня мы располагаем шестьютысячной вооруженной силой. У дашнаков были национальные вооруженные части численностью 3—4 тысячи человек, и они тоже оказались в нашем распоряжении. Именно их участие придало гражданской войне характер межнациональной резни. Но предотвратить ее не удалось. Мы сознательно пошли на этот шаг. Если бы победили азербайджанцы, то Баку был бы объявлен столицей Азербайджана"…



Для расследования совершенных армянами тяжких преступлений правительство Азербайджанской Демократической Республики создало Чрезвычайную следственную комиссию, приняло ряд мер для сохранения в памяти народа и доведения до мировой общественности выявленных комиссией реалий.



Первая попытка дать объективную политическую оценку мартовской бойни, осуществленной большевистско-дашнакскими бандами, была предпринята вскоре после провозглашения 28 мая 1918 года государственной независимости Азербайджана. С этой целью 15 июня 1918 года азербайджанское правительство приняло решение об организации Чрезвычайной следственной комиссии «для расследования насилий, произведенных над мусульманами и их имуществом в пределах всего Закавказья со времени начала европейской войны».



Чрезвычайной следственной комиссией была проделана огромная работа по регистрации всех случаев насилия в отношении азербайджанцев и обстоятельств их совершения в ходе мартовских событий 1918 года. На основании собранных комиссией материалов против виновников мартовской трагедии были возбуждены десятки уголовных дел.



После падения Демократической Республики данный процесс был приостановлен, предотвращены полное расследование произошедших событий и дача ему соответствующей политико-правовой оценки.



К сожалению, события апреля 1920 года, приведшие к оккупации Азербайджана большевистскими войсками и положившие конец государственной независимости республики, не позволили этой комиссии завершить свою работу. Захватившие власть в Азербайджане большевики не только приостановили ее деятельность, но и сделали все возможное, чтобы стереть из исторической памяти азербайджанского народа уроки мартовской трагедии.



Воодушевленные успехом, новые руководители Армении попытались усилить старую политику. В 1922 году они представили проект объединения Ахалкалакского и Борчалинского уездов и создания на их основе единой армянской административной единицы, которая в дальнейшем, в перспективе, должна была быть присоединена к Армении. Однако эта попытка в 1923 году закончилась провалом. В том же году в азербайджанском Нагорном Карабахе был создан армянский национальный округ с центром в Хан- кенди.



В 30-е годы минувшего столетия Армения продолжала «ползучее» расширение своей территории. В 1929-1930 годах Армении был передан большой кусок азербайджанской территории. Воодушевленные этим, армянские большевики попытались сделать следующий шаг - в северо-западном, грузинском направлении. Первый секретарь ЦК КП Армении А.Ханджян потребовал от Л.П.Берия передать Армении Ахалцихский и Ахалкалакский районы. Ответ был достаточно жесткий и закончился трагически: Л.Берия застрелил первого секретаря ЦК КП Армении в своем кабинете.



Таким образом, при советском режиме армянам удалось получить значительную часть территорий Грузии и Азербайджана.



Новая эра: распад СССР



Почувствовав приближение распада СССР в конце 80-х годов XX столетия, руководители Армении начали составлять планы территориального расширения будущей независимой Армении. Внезапно на арене появилась исчезнувшая в советский период партия «Дашнакцутюн» и другие националистические организации. В 1985 году в столице Греции Афинах собрался XXIII съезд «Дашнакцутюн». В повестке дня был один вопрос - расширение территории Армении. Съезд предлагал Центру (т.е. Москве), чтобы Армения стала ее геополитической опорой в регионе. Лишь один вопрос вызывал разногласия среди делегатов съезда - с какого направления начинать наступление: с северного (Азербайджан) или с западного (Грузия). По итогам голосования, с перевесом в один голос, было принято решение начать наступ¬ление с карабахского (Азербайджан) направления.



Вот каковы исторические корни ситуации, когда на проходившем в Париже в 1987 г. очередном Армянском национальном конгрессе было принято решение использовать начавшиеся в СССР демократические преобразования для удовлетворения «законных требований армянского народа» о «воссоединении» НКАО с Арменией. В том же году в Париже тогдашний экономический советник Горбачева А. Г. Аганбегян и других очень близких людей Горбачева встретились с представителями армянской диаспоры во Франции, после чего поспешил дать французским газетам интервью, в котором заявил, что Карабах, расположенный на северо-востоке республики, стал армянским. А. Г. Аганбегян говорил: «Как экономист я считаю, что он более связан с Арменией, чем с Азербайджаном. Я представил одно предложение по этому поводу. Я надеюсь, что в условиях перестройки и демократии эта проблема найдет свое решение».



Одновременно в армянской и всесоюзной прессе одна за другой появились статьи армянских публицистов, в которых проводится мысль о том, что азербайджанцы — пришлый народ в Закавказье, не имеющий исторических корней и собственной культуры, а вся его нынешняя территория, является якобы исконно армянской.



Некоторые из этих авторов доходили до того, что пытались объявить величайшего азербайджанского поэта Низами Гянджеви армянином.



Армяне сумели реализовать этот план и заняли не только Карабах, но и прилегающие азер¬байджанские территории… Как видно, осуществлялся ничем не прикрытый геноцид азербайджанцев. Долгие годы азербайджанский народ не знал об этих трагических страницах своей истории. Фальшивые советские идеологические установки и фальсифицированная история совершенно в ином свете представляли события тех лет. Кладбище, где покоились жертвы кошмарного геноцида, забетонировали, возвели там памятник Сергею Кирову, а вокруг разбили парк…



…В этом смысле упомянутый Указ Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года и Распоряжение Ильхама Алиева важен не только с точки зрения восстановления исторической справедливости. Этих документов вскрывает правду о событиях, случившихся много лет назад, обновляет память народа. Это возвращение нашего народа к своим корням, морально-духовным ценностям, любви к родине. И сейчас Азербайджан усиленно проводить работу восстанавливает справедливость, более полно и последовательно.



Эту же политику неуклонно проводит сегодня и достойный преемник политического курса Гейдара Алиева — Президент Азербайджана Ильхам Алиев. В обращении к народу по случаю очередной годовщины мартовских событий 1918 года глава государства подчеркнул: "Перед правительством и гражданами Азербайджана, нашими соотечественниками, проживающими за рубежом, сегодня стоят две тесно связанные друг с другом важные задачи: достижение освобождения наших территорий от оккупантов, возвращение вынужденных переселенцев к родным очагам и доведение правды о геноциде азербайджанцев до мировой общественности, разоблачение фальшивых тезисов коварной армянской пропаганды. Для решения данных задач нам необходимо использовать против оккупанта — Армении — политические, правовые, экономические, идеологические средства давления, все внутренние и внешние возможности. Армения не в силах конкурировать с нами с точки зрения экономического и военного потенциала".



Ильхам Алиев: "Мы обязаны перейти в наступление!"



"Мы обязаны перейти в наступление!", — отметил Ильхам Алиев. С этой точки зрения важное значение имеет состоявшийся в Баку I Форум руководителей азербайджанских и турецких диаспорных организаций. Итоги этого мероприятия позволяют надеяться, что в будущем удастся поставить мощные преграды на пути мирового армянского лобби и перейти в решительное пропагандистское наступление, чтобы добиться всех поставленных целей — восстановления территориальной целостности, разоблачения тех, кто десятилетиями планомерно осуществлял настоящий геноцид, пропагандировал ненависть и вражду между людьми и народами на Кавказе...



На пути решения общенациональных задач, благодаря патриотизму, национальному единству и целенаправленной деятельности народа, политической воле руководства Азербайджана, азербайджанцы будут добиваться поставленных целей, в том числе восстановления территориальной целостности и суверенитета, разоблачения тех, кто вековыми планомерно осуществлял настоящий геноцид, пропагандировал ненависть и вражду между людьми и народами.





