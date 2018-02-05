В Киеве в феврале корью заболели 13 человек

С начала месяца в Киеве заболели корью 13 человек, 10 из них – дети. Об этом заявил директор ГУ Киевский городской лабцентр Минздрава Сергей Чумак, сообщает телеканал 112 Украина.



"Корь на сегодняшний день наращивает свои темпы, и мы каждый день регистрируем практически по 2-3 случая. Вообще за этот период времени у нас зарегистрирован 151 случай, из них 98 детей. Если взять только февраль, то за 5 дней мы уже зарегистрировали 13 случаев, 10 из них детей", – отметил он.



Также Чумак доложил о ситуации с гриппом и ОРВИ в столице.



"На сегодняшний день мы регистрируем повышение уровня заболеваемости, но к повышенному порогу нам еще нужно расти. Если взять по сравнению с прошлой неделей, на прошлой неделе у нас было 19656 заболеваний, то на этой мы наблюдаем на 10% повышение заболеваемости", - отметил он.



По его словам, 71% заболевших - дети дошкольного и школьного возраста.



"Совместно с администрацией доведено до сведения, что согласно приказу МЗ 732 руководители учреждений имеют право при отсутствии 20% учеников в классах или в учебном заведении по вопросам, касающихся гриппа и ОРВИ, вводить ограничительные меры", - подчеркнул он.

