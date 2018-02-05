Биткоин упал ниже $8000

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (Вitcoin) сегодня, 5 февраля, по состоянию на 10:45 за сутки подешевела на 12,38% – упав ниже отметки в $8000. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.



На данный момент биткоин торгуется на отметке $7978.



Все криптовалюты также ушли в красную зону и демонстрируют резкое падение.



В частности, Ripple потерял 14,15% и торгуется на уровне $0,79.



Курс Bitcoin Cash снизился на 14,59% и за монету теперь дают $1073.



Цена на Ethereum также в минусе на 13,58% до $814.



Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 378 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится 35,4% всего рынка.

