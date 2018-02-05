Ответ «патриотам»

Свыше 150 человек, преимущественно молодежь, возглавляемые группой женщин в масках, прошли в воскресенье в Киеве от Контрактовой площади до Почтовой площади, чтобы выразить свой протест против состоявшегося неделю марша военизированной «Национальной дружины». Во время того марша 600 добровольцев заявили о том, что с целью обеспечения порядка будут патрулировать на улицах, в случае необходимости с применением силы.

Участники демонстрации скандировали хором такие лозунги как «Нам не нужна ваша защита», «Против расизма» и «Больше свободы, меньше контроля», требуя таким образом от властей решительных действий против праворадикальных военизированных структур.



К этому маршу призвали архитектор Мария Полтораченко, активистка Клавдия Куницкая и художник Владимир Кузнецов. «Два дня назад мы в тесном кругу друзей решили в качестве ответа на марш „Национальной дружины“ организовать наш марш. Мы является частными лицами, за этой демонстрацией не стоит никакая организация», — сказала Полтораченко в интервью газете «Тагесцайтунг».



«Мы должны защитить Украину от фашизма, — заявил украинский правозащитник Владимир Чемерис. — Демократическое общество не должно допустить, чтобы правым радикалам потворстововали и дальше». Почти каждый день поступают сообщения о нападениях правых, но полиции ничего не делает, говорит Чемерис.



Подать сигнал



«Я пришла, потому что хочу, чтобы наше общество подало сигнал, что оно не допустит, чтобы общественный порядок поддерживался правыми радикалами», — заявила Нина Потарска из организации «Women International League for Peace and Freedom».



После того, как 28 января 600 молодых людей из праворадикальной «Национальной дружины» прошли маршем по Киеву, о них заговорили повсюду. В конце марша они перед своим предводителем Андреем Билецким принесли клятву украинскому народу.



Давний полевой командир добровольческого батальона «Азов», Билецкий по своим убеждениям стоит правее, чем «Правый сектор» (организация, запрещенная в РФ — прим. перев.). Возглавляемая командиром «Азова» Билецким организация «Патриоты Украины» еще в 2008 году раздавала в Харькове экземпляры книги Гитлера «Майн кампф», сообщает Евгений Сахаров, директор организации «Правозащитная группа Харьков». «Каждый раз, когда „Патриоты Украины“ маршировали по Харькову, мой китайский друг не рисковал выходить из дома», — рассказывает жительница Харькова в интервью газете «Тагесцайтунг».



Сразу после марша по главной улице Киева в конце января созданная недавно народная милиция принялась за работу. Когда депутаты городского совета небольшого украинского города Черкассы 29 января собрались для обсуждения бюджета, то неожиданно увидели перед собой группу маскированных и, очевидно, также вооруженных молодых людей народной милиции.



Применение насилия



Они смешались с депутатами и оказывали на них давление во время заседания совета. Депутаты, которые хотели покинуть зал заседаний, насильно удерживались. В конце концов депутаты приняли бюджет в том виде, как этого от них требовала народная милиция.



Интернет-портал «strana.ua» видит в происшествии в Черкассах опасность для всей Украины. «29 января „народная милиция“ показала всем политикам в стране, что те в любой момент должны считаться с давление военизированных групп, — считает «strana.ua». — Фактическое лишение власти полиции уличной армией может привести к потере государственной монополии на власть. В конечном счете то, что произошло в Черкассах, может повториться везде, также и в Верховной Раде, парламенте страны».



Источник: Die Tageszeitung



