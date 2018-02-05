Как выбрать пол в гостиную?

Многие обыватели сталкиваются с весьма банальной проблемой – как правильно выбрать красивый, качественный и практичный пол для гостиной? Такой, чтобы служил много лет, обошелся относительно недорого, да еще бы и радовал глаз? Рассмотрим же несколько вариантов.



Тепло и уютно



Конечно же, теплый пол для гостиной – отличный вариант, если вы намерены встречать гостей в домашней и неофициальной обстановке, а тапочек на всех не напасешься. С таким полом каждый гость насладиться общением с вами, не испытывая никакого дискомфорта. Естественно, подобный вариант пола требует капитальных вложений и скажется на сумме, которая будет значится в корешках за электроэнергию.



Дешево и сердито



Очень практичный вариант – это полукоммерческий линолеум от КонтрактПол по самым выгодным ценам. Многослойный линолиум экологически чистый, его внешний вид преобразит любую комнату. Качественное покрытие пола для помещений, где бывает много народу.



Мягко и безопасно



Если у вас в семье есть маленькие дети или же они часто захаживают в гости, то в гостиной как нельзя лучше будет смотреться ковролиновое покрытие, обеспечивающее тепло, уют и безопасность. Синтетический материал современного ковролина обладает гипоаллергенными качествами, хорошо моется и пылесосится.



По старинке



Если вы сторонник классического интерьера, то атмосферу гостиной гармонично подчеркнет деревянный пол или паркет. Минус подобного покрытия только в его относительной недолговечности – такой пол требует ежегодного ухода, циклевки, лакировки и прочих тонкостей. Украсит деревянный пол либо ковер, либо ковровая дорожка, а может и обыкновенная циновка. Выбор за вами.



Искусственный и натуральный



Камень. Да-да, пол в гостиной может быть из такого материала, как, например, керамогранит или даже натуральный шлифованный дикий камень. Разумеется, этот материал подойдет для больших гостиных в частных домах, а не для маленькой квартиры. В подобных гостиных гости не разуваются, а убирать его можно с помощью любых чистящих средств и техники.

