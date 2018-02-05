Парубий надеется на назначение главы НБУ до конца февраля

Парламент в феврале решит вопрос с назначением главы Национального банка Украины, рассчитывает председатель Верховной Рады Андрей Парубий. "Уже есть представление, но необходимо решение комитета, также я планирую - это было бы правильно, чтобы кандидат, который предлагается на главу Национального банка, встретился со всеми фракциями парламента", - сказал А.Парубий на совместном с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом брифинге в понедельник.



Спикер парламента отметил, что заседание комитета по данному вопросу пройдет уже на этой неделе, а рассмотрение соответствующего проекта постановления на заседании Верховной Рады будет после собеседований во фракциях.



"Планирую в этом месяце, если не на этой неделе, то на следующей пленарной. Планирую не затягивать с этим вопросом и неотложно поставить его на рассмотрение Верховной Рады Украины", - уточнил он.



Как сообщается веб-сайте комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, в повестку дня заседания 5 февраля включены вопросы об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы НБУ и о назначении Якова Смолия на должность главы центробанка.



Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 18 января внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы НБУ и назначения на этот пост Якова Смолия.



В.Гонтарева в апреле 2017 года сообщила о решение уйти в отставку. До настоящего времени В.Гонтарева остается в отпуске и не намерена возвращаться к работе в НБУ.



Я.Смолий – первый заместитель главы НБУ, с 11 мая 2017 года исполняет обязанности руководителя центробанка.



Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.

