Выпуск бумажных денег в мире продолжает расти - эксперт

В странах еврозоны в конце 2017 года находилось в обращении 21,4 млрд банкнот, что почти в три раза превышает их количество на момент введения евро в 2002 году, заявил председатель правления компании по производству банкнот Giesecke & Devrient Ральф Винтергерст.



По его словам, в мире "количество банкнот не уменьшается, объем производства наличных денег все еще немного увеличивается". "Рост, как и раньше, в Европе, особенно в Восточной. Кроме того, сильный рост в Африке", - пояснил Р.Винтергерст.



Даже в Китае, где утвердились электронные платежные средства, например, приложения для смартфонов Wechat и Alipay, производство бумажных денег остается как минимум на стабильном уровне и не уменьшается.



Мюнхенская Giesecke & Devrient является одним из мировых лидеров в области денежного производства, его специализация - выпуск банкнот, а также технологии безопасности в этой сфере. Продукция фирмы поставляется в 150 стран. Кроме того, она занимается производством платежных карт и технологий для электронного платежа.



В начале этого года сообщалось, что благодаря усилению защиты евробанкнот нового образца в Германии становится все меньше фальшивых денег - в среднем 9 купюр на 10 тыс. жителей, пишет Deutsche Welle.

