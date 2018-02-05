МОК не допустил на Олимпиаду 15 россиян ранее оправданных спортивным арбитражем

Международный олимпийский комитет отказался допустить на зимние Игры в южнокорейском Пхенчхане 15 россиян — 13 спортсменов и двух тренеров, ранее оправданных Спортивным арбитражным судом в рамках допингового скандала.



В своем решении комиссия МОК сослалась на отсутствие мотивировочной части постановления арбитража в Лозанне, которое бы сняло подозрения с россиян в употреблении допинга.



1 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне аннулировал пожизненный запрет на участие в Олимпийских играх для 28 россиян, ранее отстраненных МОК за нарушение антидопинговых правил. Еще 11 спортсменам дисквалификация была заменена на пропуск одной Олимпиады. Кроме того, были восстановлены их результаты на Играх в Сочи 2014 года, в результате чего сборная России снова вышла на первое место в неофициальном командном зачете.



Вслед за этим Олимпийский комитет России направил в МОК запрос о приглашении на Игры в Пхенчхан скелетонистов Александра Третьякова, Елены Никитиной, Марии Орловой; лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Александра Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Натальи Матвеевой; конькобежцев Ольги Фаткулиной, Александра Румянцева, Артема Кузнецова, саночницы Татьяны Ивановой и тренеров по санному спорту Альберта Демченко и по скелетону Сергея Чудинова.



Президент МОК Томас Бах уже предложил реформировать спортивный арбитраж в Лозанне, назвав его решение об оправдании российских спортсменов «разочаровывающим и неожиданным».



Из-за допингового скандала сборная России была официально отстранена от участия в Играх в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля. МОК пригласила на Игры 169 россиян, не замеченных в употреблении допинга. Они будут выступать под нейтральным флагом.

