Владельцы iPhone X массово жалуются на проблемы с приемом входящих звонков

Владельцы флагманской модели смартфона Apple - iPhone X - массово жалуются на проблемы с приемом входящих звонков, пишет газета Financial Times.



Сотни пользователей на различных форумах утверждают, что дисплей устройства не отображает информацию о входящем вызове в течение нескольких секунд, несмотря на то, что звуковой сигнал идет.



Это не дает пользователю возможности нажать на виртуальную кнопку, что необходимо для ответа на вызов.



"В момент поступления входящего звонка на iPhone X слышен рингтон, однако дисплей начинает реагировать лишь через 6-8 секунд", - жалуется один из пользователей на странице службы поддержки Apple.



"Зачастую я лишь слышу звонок, но не вижу информации о нем на дисплее", - пишет другой владелец iPhone X.



Apple сообщила, что изучает сообщения о возникающей проблеме.



Согласно оценкам аналитической компании Canalys, в четвертом квартале 2017 года Apple продала 29 млн iPhone X, устройство стало самым популярным смартфоном в предрождественский период.



Сама Apple заявила о том, что iPhone X является самой активно продаваемой моделью iPhone.



Глава Apple Тим Кук заявил на прошлой неделе, когда компания опубликовала квартальную отчетность, что удовлетворенность клиентов последней моделью iPhone является "невероятной", сославшись на исследование аналитической компании 451 Research.



Новый флагман Apple - iPhone X - поступил в продажу 3 ноября 2017 года более чем в пятидесяти странах. В США он стоит от $999, в Германии - от 1149 евро, в России - от 80 тыс. рублей.

