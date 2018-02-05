Началось заседание суда о депортации Саакашвили

В Киевском апелляционном админсуде в понедельник, 5 февраля, началось заседание по жалобе Михаила Саакашвили на отказ Государственной миграционной службы предоставить ему статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, сообщает Страна.



Лидер Руха новых сил подал апелляцию после того, как суд первой инстанции отказался признать решение ГМС незаконным



Также апелляцию подала Государственная миграционная служба.



Накануне, 4 февраля, в Киеве при поддержке Саакашвили прошел митинг "За будущее", на который пришли несколько тысяч человек.

