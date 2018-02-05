В Украину не пустили артиста группы "А Студио"

Одного из участников российской группы "А Студио" не пустили в Украину. Музыкант был задержан в аэропорту "Киев" во время оформления пассажиров рейса "Фарнборо-Киев". Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.



"Как выяснилось, мужчина является российским композитором и членом поп-группы "А'Студио", который в ноябре 2016 года с гастролями посещал ТОТ АР Крым. Сейчас российскому артисту запрещен въезд в Украину сроком на три года, через границу не пропущен и отправлен рейсом в Алматы", - сказано в официальной публикации по данному инциденту.

