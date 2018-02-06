В Украине сохранится холодная погода

В ближайшие сутки, 6 февраля, погоду в Украине будет определять холодная и влажная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр. В ночь на вторник на Правобережье, днем во всей Украине, кроме Приазовья и большинства западных областей, ожидается небольшой снег. На дорогах северной половины местами гололедица.



Ветер юго-западный, на Левобережье юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, в западных и северных областях местами 13-18°, днем 1-6° мороза; в южной части ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.



В Киеве ночью, утром пройдет небольшой снег, днем без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10° мороза, днем 2-4° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве 6 февраля самая высокая температура днем была 7,6 градусов выше ноля в 1990 году, а самая низкая ночью - 30,4 градусов мороза в 1929 году.



В среду, 7 февраля, в Украине без осадков. Ветер юго-восточный, 5-12 м/с.



Температура ночью 5-10° мороза, в западных (кроме Закарпатья) и северных областях 10-15° мороза, на юге 0-5° мороза; днем в Украине от 2° мороза до 3° тепла, в южной части и на Закарпатье 3-8° тепла.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12° мороза, днем около 0°.

