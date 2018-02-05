Президент ввел в действие решение СНБО по закону о нацбезопасности

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О проекте закона Украины "О национальной безопасности Украины" от 17 января. Соответствующий указ №21/2018 от 5 февраля обнародован на сайте главы государства. "Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 января 2018 года "О проекте закона Украины "О национальной безопасности Украины", - сказано в документе.



Указ вступает в силу со дня его опубликования.



К документу также прилагается решение СНБО от 17 января, в котором указано, что, рассмотрев проект закона "О национальной безопасности Украины", Совет решил одобрить его и предложить президенту внести данную инициативу на рассмотрение Верховной Рады.



Как сообщалось, 17 января СНБО одобрил законопроект "О национальной безопасности Украины", который должен стать основой для разработки и обновления законодательства в сфере национальной безопасности и обороны. С.Полторак удовлетворен проектом закона и отметил, что тот учитывает все предложения украинского оборонного ведомства.



По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, закон "О национальной безопасности Украины" должен обобщить и привести к единому знаменателю все уже осуществленные и запланированные реформы сектора безопасности и обороны страны, объединить не только базовые основы национальной безопасности, но и вопросы демократического гражданского контроля и основы планирования в этих сферах. "Скорейшее принятие этого законопроекта должно стать важным элементом в сфере защиты украинской государственности и противодействия российской агрессии", - подчеркнул он.



Министр обороны США Джеймс Мэттис (James N. Mattis) отметил приоритетность закона о национальной безопасности Украины и призвал власти страны как можно скорее принять эту инициативу. "Он (…) выразил надежду, что администрация президента и украинский парламент - Верховная Рада Украины – предпримут быстрые шаги и примут законодательство, которое обеспечит прочную правовую основу для осуществления реформ в обороне в поддержку безопасной и демократической Украины", - сказал глава Пентагона на встрече с министром обороны Украины Степаном Полтораком.



Глава Минобороны Украины рассчитывает, что Верховная Рада сможет принять эту инициативу уже в первом квартале текущего года.

