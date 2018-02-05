Суд Южной Кореи освободил из тюрьмы вице-президента Samsung

Суд Южной Кореи освободил из тюрьмы вице-президента компании Samsung Ли Чжэ Ёна.



В феврале 2017 года суд Сеула выдал ордер на арест фактического главы Samsung Electronics, который обвиняется по делу о взяточничестве, связанному с крупным коррупционным скандалом вокруг президента Южной Кореи Пак Кын Хе.



В августе сообщалось, что суд центрального округа Сеула приговорил к пяти годам тюремного заключения Ли Чжэ Ёна за взяточничество.

